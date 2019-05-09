На заседании Хотимского исполкома проанализированы итоги работы за 1 квартал 2019 года

Источник материала: Новости Хотимска

По итогам I квартала 2019 года 4 ключевых показателя благодаря работе организаций района и структурных подразделений райисполкома были выполнены. Помимо ключевых показателей эффективности работы району было доведено 11 заданий, из которых 8 выполнены.

На заседании исполнительного комитета, которое прошло на минувшей неделе, была констатирована положительная динамика развития Хотимского района. В качестве ключевого члены исполкома рассмотрели вопрос «Об итогах социального экономического развития и исполнении бюджета района за январь-март 2019 года».

Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, отметил, что 4 ключевых показателя эффективности работы района были выполнены. Так, по итогам работы за январь-март 2019 года темп роста экспорта товаров составил 142,3%, при задании – 103% к уровню января-марта 2018 года. Объем экспорта услуг за анализируемый период составил 4,6 тыс. долл. США или 242,1% к уровню соответствующего периода 2018 года при задании – 101,6%. Задание выполнено всеми организациями за исключением отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. Прямые инвестиции, поступившие от иностранных инвесторов составили 3,1 тысячи долл. США при задании на январь-март 2019 года 1 тысяча долл. США. На вновь созданные рабочие места трудоустроено 7 граждан (100% от задания), в том числе за счет создания новых предприятий – 1 человек, за счет создания новых производств – 6 человек.

Кроме того, как было обозначено выше, районом выполнено 8 из 11 плановых заданий. Выполнены задания по уровню зарегистрированной безработицы, который составил 0,4% к численности экономически активного населения (при прогнозе не более 0,9%), а также по удельному весу трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, который составил 67,1% (прогнозный показатель 35%) и удельному весу трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, – 64,3% от числа нуждающихся в трудоустройстве безработных указанной категории (прогнозный показатель 35%).

На 1 апреля текущего года в службе занятости состояло на учете 15 безработных граждан, коэффициент напряженности – 0,2, нанимателями заявлено 82 вакансии, в том числе по рабочим специальностям – 28.

Для организации предпринимательской деятельности 2 безработным выделена субсидия (200% от задания). Организовано обучение 2 граждан (13,3% от годового задания). В оплачиваемых общественных работах приняло участие 19 человек (105,6% от задания на 1 квартал).

Ввод жилья за анализируемый период составил 242% к доведенному заданию. Объем строительно-монтажных работ за январь-март 2019 года составил 378,7% к соответствующему периоду 2018 года, и 152% к доведенному заданию.

Показатель по энергосбережению ожидается на уровне минус 5,5% при задании минус 2,6%.

Объем розничного товарооборота составил 7 545,1 тыс. рублей или 145,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года при задании на январь-март 2019 года 101% (первый показатель по области, область – 105,1%). При этом, обратил внимание Андрей Васильевич, розничный товарооборот торговли через все каналы реализации на душу населения в целом по району за январь-март составил 732 рубля (область – 672 рубля).

— Озвученные результаты, на первый взгляд, неплохие, однако, хотелось бы обратить внимание на работу основной торговой организации района – Хотимского РайПО, — сделал акцент заместитель председателя. — Объем розничного товарооборота потребительской кооперации составил 2 005,1 тыс. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 81%. Удельный вес организации потребительской кооперации в общем объеме товарооборота организаций торговли района составил 28,2% (январь -март 2018 года – 44%). Как результат с января месяца организация убыточная, не выполняется задание по росту заработной платы. Не понятна логика некоторых принимаемых мер по улучшению финансового состояния, а именно предложения по закрытию торговых объектов в райцентре, получивших отрицательный финансовый результат. Организация должна проводить более агрессивную политику по восстановлению утраченной части рынка, а не закрывать торговые объекты, тем самым усугубляя ситуацию.

За 1 квартал 2019 года производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств выполнено на 74,9% при задании 100,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях — на 74,3% при задании 101%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций района за март 2019 года составила 667,7 рубля или 98,2% от доведенного задания, за январь-март 2019 года – 643,3 рубля или 96,4% от плана при темпе роста в марте 2019 года к марту прошлого года 107,2%, в январе-марте 2019 года к соответствующему периоду 2018 года – 108,9%.

Задание по росту заработной платы доведено 24 организациям района. По итогам работы за анализируемый период оно не выполнено 11 субъектами хозяйствования. Более того, снижение уровня заработной платы в марте 2019 года к марту 2018 года допущено в ОАО «Бабушкино подворье», ОАО «Хотимский райагроснаб», ОАО «Батаево».

Как констатировал Андрей Даниленко, по итогам работы за первый квартал три организации района сработали с убытками. Это ОАО «Хотимский Технокомплекс», ОАО «Батаево» и Хотимское РайПО.

В связи с чем глава района, председатель райисполкома Дмитрий Рубан поинтересовался, каково будущее этих предприятий.

— Анализ показывает, что по итогам работы уже за 4 месяца, то есть до 1 мая эти предприятия выйдут из убытков, — ответил Андрей Васильевич, что подтвердили и сами руководители.

Также глава района поставил задачу о безусловном выполнении задания по росту заработной платы. «Да, по динамике мы одни из первых в области, — констатировал он. – Но этого недостаточно. У людей должна быть фактическая зарплата на руках. Для этого у нас есть все. Отставание, в основном, идет по сельхозпредприятиям, а потому стоит задача наращивать продукцию. Зарплата должна быть не «бумажной», а заработанной.

При этом фактические данные говорят о том, что в этом нет ничего невозможного.

— Сегодня в агропромышленной сфере мы имеем еще результаты работы за прошлый год, — заметил Дмитрий Михайлович. – Но из своих ошибок выводы сделаны. Валовку опускать ниже нельзя. Руководство области помогло сельхозникам решить многие вопросы. Есть сегодня и топливо, и минеральные удобрения, и техника. Дело за работой на местах.

В сфере животноводства динамика установилась положительная. Растет и реализация молока сортом “Экстра”. Остановился падеж скота, который регистрировался в минувшем году. В частности, из кризиса вышло ОАО «Хотимский Технокомплекс» и ОАО «Батаево», где по производству молока вышли уже на 100%. Руководители сельхозпредприятий тоже видят позитив и уверены, что уже по итогам работы за январь-апрель задание по валовому производству будет выполнено.

Что касается работы Хотимского РайПО, то обществу рекомендовано поработать над новыми методами торговли. В том числе, вернуться к реализации непродовольственных товаров. В перспективе, в 3 квартале текущего года, запланировано заседание исполкома по вопросу организации торговли в Хотимском районе, в рамках которого будут посещаться магазины, чтобы уже воочию увидить позитивные изменения.

Анна МАВИЧ