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Татьяна Парфененко: «Мы всячески будем поддерживать наших тружеников»

10.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сколько помню, в ОАО «Хотимский Технокомплекс» в различных вариантах его названия, при различных руководителях, всегда уделяли пристальное внимание моральному и материальному поощрению своих работников. А торжественные собрания, посвященные профессиональному празднику тружеников села, сопровождаются россыпью подарков. Это немаловажный фактор, который мотивирует людей, способствует в нужный момент максимально сконцентрировать усилия на выполнение поставленных задач.
Текущая посевная – первая у нынешнего руководителя сельхозпредприятия Татьяны Парфененко. Как она проходит? Что снится Татьяне Ларионовне в новой роли? Кто взвалит все тяготы весенне-полевых работ на свои плечи? – эти и другие вопросы адресую ей.
— Посевная проходит тяжеловато. Это, мягко говоря. И снится мне и трава на пастбищах, куда направили скот, и покупка батареек питания для электропастухов, и масло в погрузчик, и многое, многое другое. А если подвести под один знаменатель – деньги, деньги и еще раз деньги. Которых не хватает. Радует, что наши люди и в этих условиях оказались на высоте. Весь яровой клин ранних зерновых, а это около 900 гектаров, посеял Владимир Азаренко. Ему фронт работ готовили пахари Михаил Хроменков, Александр Балабенко, Игорь Хромченко, Анатолий Старостенко. Бесперебойную доставку семян к посевному агрегату обеспечивал Валерий Макаренко. А возьмем Сергея Андрейченкова. С раннего утра на МТЗ-82 выполнит необходимый объем работ на молочно-товарном комплексе, а затем переключался на внесение минеральных удобрений. На таких людях держится хозяйство, мы им благодарны, и всячески будем их поддерживать.
Александр Лейчинский.
На снимке: руководитель ОАО «Хотимский Технокомплекс» Татьяна ПАРФЕНЕНКО (слева) и председатель профсоюзного комитета хозяйства Галина ТЕРНОВСКАЯ благодарят за труд на севе яровых зерновых и вручают ценный подарок механизатору Валерию МАКАРЕНКО.

 
 
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Сколько помню, в ОАО «Хотимский Технокомплекс» в различных вариантах его названия, при различных руководителях, всегда уделяли пристальное внимание моральному и...
 
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