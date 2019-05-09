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Лукашенко запретил условно-досрочное освобождение и смягчение наказания для коррупционеров

10.05.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документом реализовано обещание, которое он в последнее время не раз делал в публичных выступлениях.



Декрет лишает возможности лиц, осужденных за коррупцию, претендовать на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким. Данная мера также будет касаться лиц, осужденных за преступления, связанные со служебными злоупотреблениями.

Декрет касается лиц, осужденных по ст. 210, ч. 2 и ч. 3 ст. 235, стст. 424, 425, ч. 2 и 3 ст. 426, стст. 429-32, ст. 455 УК Беларуси. Они касаются хищений путем злоупотребления служебным положением, отмывания незаконно нажитых средств с их использованием, злоупотреблений властью, бездействия должностного лица, превышения власти, незаконного участия в предпринимательской деятельности, получения взятки, дачи взятки, посредничества во взяточничестве,

В течение трех месяцев Совмин должен внести в Палату представителей проект закона, вносящего изменения в Уголовный кодекс, предусмотренные декретом.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования. При этом отмена УДО и смягчения наказания будет действовать до вступления в силу закона об изменении УК.


Документ издан в целях усиления ответственности за коррупционные преступления, сообщает пресс-служба президента.

В ноябре прошлого года президент Беларуси на совещании по развитию строительного комплекса назвал «лазейкой» УДО, которым пользуются коррупционеры. Тогда он пообещал, что этого больше не будет, и заявил, что дал соответствующие указания.

 
 
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Александр Лукашенко подписал декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документом реализовано обещание, которое он в последнее время не раз делал...
 
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