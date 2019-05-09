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«При плотной работе - 500 долларов». Сколько можно заработать на флагах и пилотках к 9 мая

10.05.2019 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Те, кто 9 мая гулял возле минского Дворца спорта, наверняка заметили молодых людей, которые с лотков продавали праздничную атрибутику — пилотки, значки, флаги с георгиевскими лентами. 21-летний бизнесмен из Бреста, который был вчера среди этих торговцев, говорит, что на этом можно за 3 дня заработать 500 долларов. Правда, прежде чем организовать такой бизнес, стоит подумать о его легальности.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

У нас продажа атрибутики к 9 мая пока не приобрела таких масштабов как в России. Там, судя по количеству рассказов сезонных бизнесменов в соцсетях, пилотками и флажками в праздник не торговал только ленивый. Большинство отзывов о таком заработке положительные — кто 630 рублей в пересчете на наши заработал, кто — 450. Это уже за вычетом расходов на закупку товара.

А сколько же на пилотках-значках можно заработать у нас? Бизнесмен из Бреста Антон,

который в этом году торговал подобными товарами у себя в городе и в Минске, написал в своем блоге, что «за 8−9 мая можно продать 100−150 пилоток, 3−5 квадратных метров наклеек — это примерно 30−50 штук, 30−50 флагов среднего размера». А если торговать еще и с 1 по 7 мая, то можно продать еще 50% от этого количества.

Дальше парень подсчитывает сколько это прибыли. «На 1 пилотке можно заработать примерно 2 доллара (4,22 рубля). На наклейке — 1,5 доллара (3,16 рубля), на флаге — 0,5 доллара (1,05 рубля)». Если количество подготовленного товара умножить на эти суммы, по подсчетам Антона, можно получить 260 долларов чистыми. «При плотной работе доход можно увеличить вдвое и заработать 500 долларов», пишет парень.

В Минске возле Дворца спорта в этот раз таких продавцов было несколько. Пилотки продавали по 8−10 рублей, флаги с георгиевской ленточкой — по 5 рублей. Некоторых минчан смутила такая стоимость.

Какова же оптовая цена товара? На российских сайтах флаг стоит 0,23 рубля в пересчете на наши, пилотка — 2,43 рубля, георгиевская лента — 0,13 рубля, квадратный метр наклеек — это около 10 штук, — 24,32 рубля, значок — 0,49 рубля. Есть поставщики, которые предлагают более высокие цены.

Впрочем, в соцсетях уже есть и белорусские группы, которые предлагают купить оптом наклейки, флаги и пилотки. Пилотки на них стоят по 4 рубля за штуку. Если берешь от 50 штук, то по 3,8 рубля. Флаги продают по 1,2 — 2 рубля за штуку в зависимости от размера

Если накинуть еще немного на доставку плюс сделать такие наценки, как предлагает бизнесмен из Бреста, то получатся именно те цены, по которым все это добро 9 мая продавали в Минске. На сайтах и в группах, где все это продают оптом, так и написано «продавай с накруткой от 300 до 1000%».

Единственное, что обязательно нужно учесть, задумав заняться таким бизнесом, за торговлю в неустановленных местах можно получить штраф до 3 базовых величин (76,5 рубля), что значительно уменьшит прибыль от предприятия. Плюс вами может заинтересоваться налоговая, и дело станет вовсе невыгодным.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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