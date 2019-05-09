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В Могилеве VW столкнулся с микроавтобусом газовщиков: пострадали четыре человека, в том числе ребенок

10.05.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 мая в Могилеве столкнулись микроавтобус газовщиков и VW Passat. В аварии травмы получили четыре человека, в том числе — 4-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.


Фото: УВД Могилевского облисполкома

Авария произошла около 7 часов утра на перекрестке улиц Симонова — Островского. По предварительной информации, микроавтобус Peugeot аварийной газовой службы пересекал перекресток с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией, когда в него врезался VW Passat.


Фото: УВД Могилевского облисполкома

Фото: УВД Могилевского облисполкома

В ДТП пострадали четыре человека из Volkswagen, в том числе 4-летний ребенок. Он сидел на бустере, и был пристегнут — у него ушиб подбородка.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительной информации, микроавтобус Peugeot аварийной газовой службы пересекал перекресток с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией,...
 
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