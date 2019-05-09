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В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

10.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в Горках открылся международный турнир по хоккею “Волшебный лед”, посвященный Дню Победы. На площадке Ледовой арены за победу будут сражаться юношеские команды из Беларуси, России, Латвии, Финляндии и Украины.

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России
Участников турнира приветствовал начальник отдела образования райисполкома Владимир Лебедев. 

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России

 

Фото Михаила Левцова

 

 

 


 
 
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  Сегодня в Горках открылся международный турнир по хоккею “Волшебный лед”, посвященный Дню Победы. На площадке Ледовой арены за победу будут сражаться юношеские...
 
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