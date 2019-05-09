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В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России
10.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках открылся международный турнир по хоккею “Волшебный лед”, посвященный Дню Победы. На площадке Ледовой арены за победу будут сражаться юношеские команды из Беларуси, России, Латвии, Финляндии и Украины.
Фото Михаила Левцова
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В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России
Сегодня в Горках открылся международный турнир по хоккею “Волшебный лед”, посвященный Дню Победы. На площадке Ледовой арены за победу будут сражаться юношеские...
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