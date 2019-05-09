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БГК имени Мешкова подписал контракт с 3-кратным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2012

10.05.2019 19:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре. Трудовое соглашение вступит в силу с июля 2019 года и рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба БГК.


Фото: Reuters

Вильям Аккамбре родился 8 апреля 1988 года в Каннах (Франция). Профильная позиция — левый полусредний. Рост 194 см, вес 104 кг.

Профессиональную карьеру начал в 2004 году в клубе «Мужен», выступавшем во второй национальной лиге Франции.

С 2005 года — в рядах знаменитого «Монпелье», за который провел девять великолепных сезонов. Вместе с клубом Вильям Аккамбре завоевал шесть чемпионских титулов, добыл шесть побед в Кубке Франции и пять — в Кубке лиги. В сезоне 2010−2011 Вильям Аккамбре признан лучшим игроком французской лиги.

В 2014 году гандболист перешел в «Пари Сен-Жермен», где еще трижды выиграл чемпионат и один раз — Кубок Франции (2015).

Всего в высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей, забросил 665 мячей.

В составе ПСЖ Аккамбре гостил в Бресте в ноябре 2014 года. Французы тогда одержали минимальную победу. На счету Аккамбре три мяча.

Летом 2017-го Аккамбре подписал контракт с венгерским «Веспремом». С октября 2018 года играл в аренде в составе словенского «Целе». В нынешнем сезоне Лиги чемпионов забросил за словенский клуб 32 мяча.

В составе национальной сборной Франции Вильям Аккамбре достиг всех мыслимых гандбольных высот: олимпийский чемпион-2012, трехкратный чемпион мира (2011, 2015, 2017), чемпион Европы (2014). Удостоен высшей государственной награды Франции — Ордена почетного легиона.

Павел Башкин, спортивный директор БГК им. Мешкова:

— Рады, что удалось достичь соглашения с таким известным гандболистом. Вильям Аккамбре в составе сборной Франции побеждал на всех топ-турнирах - Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. На клубном уровне в послужном списке игрока — топовые представители гандбольной Европы: «Монпелье», ПСЖ, «Веспрем», «Целе». Несомненно, такой игрок усилит нашу команду. Рассчитываем на его опыт победителя. Важно, что Аккамбре универсален — прекрасно играет как в защите, так и в нападении.

 
Теги: Брест
 
 
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«В составе сборной Франции побеждал на всех топ-турнирах - Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. На клубном уровне в послужном списке игрока - топовые...
 
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