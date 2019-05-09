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Коррупционеры в Беларуси лишены права на УДО

10.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осужденные за коррупционные преступления в Беларуси не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение – президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий декрет. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает телеканал «МИР 24».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений», – говорится в сообщении.

Теперь осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на УДО или замену не отбытой части наказания более мягким, пояснили в пресс-службе.

Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости искоренения коррупции. «Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это – ржавчина», – сказал он в ноябре прошлого года при назначении новых руководителей местных органов власти.



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Осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену не отбытой части наказания более мягким.
 
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