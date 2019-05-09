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Коррупционеры в Беларуси лишены права на УДО
10.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Осужденные за коррупционные преступления в Беларуси не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение – президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий декрет. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает телеканал «МИР 24».
Теперь осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на УДО или замену не отбытой части наказания более мягким, пояснили в пресс-службе.
Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости искоренения коррупции. «Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это – ржавчина», – сказал он в ноябре прошлого года при назначении новых руководителей местных органов власти.
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Осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену не отбытой части наказания более мягким.
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