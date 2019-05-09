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На Харьковщине более 3 тыс. человек заболели корью с начала года, почти треть из них дети
Источник материала: Интерфакс
В Харьковской области продолжает расти количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Как отмечается, большинство заболевших (272 человека) - жители Харькова.
По данным областного лабораторного центра МОЗ с начала года по состоянию на 7 мая в области зарегистрировано 3180 случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (2223 человека), удельный вес детей - 30,1% (957 человек).
Чуть более 70% заболевших (2233 человека) не были привиты от кори. Из 947 привитых заболевших у 346 человек была только одна прививка от кори.
С начала года в области зарегистрировано 86 вспышек с количеством пораженных - 517 человека: из них 37 вспышка в быту, 29 - в учебных заведениях, 14 - в учреждениях здравоохранения, 4 - по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода была локализована 64 вспышка, в 22 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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В Харьковской области продолжает расти количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства...
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