Источник материала: Интерфакс

Белорусская и Российская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве. В Москве в рамках двусторонней встречи документ скрепили подписями генеральные секретари-исполнительные директоры организаций Анастасия Маринина (БФБ) и Наталья Галкина (РФБ), сообщили в пресс-службе БФБ.



"Соглашение о взаимодействии подтверждает намерения сторон о сотрудничестве в интересах развития и пропаганды баскетбола, популяризации в обеих странах данного вида спорта и связанных с ним мероприятий. Также документ будет способствовать более плотному взаимодействию в работе по подготовке резерва, национальных команд, судейского корпуса, оказании взаимной поддержке на международной арене", - говорится в сообщении.

Как пояснила А.Маринина, отношения и дружба между двумя федерациями начались не сегодня, особенно учитывая тесные политические взаимоотношения между двумя странами. Ранее договоренность о взаимодействии была достигнута между руководителями федераций Максимом Рыженковым и Андреем Кириленко.

"Соглашение же даст толчок к активизации нашего сотрудничества и развитию совместных баскетбольных проектов. Обе стороны понимают, что для успешного и прогрессивного развития в сегодняшнем мире необходимо обмениваться опытом и прогрессивными методиками. Мы обсудили с коллегами из Российской федерации проекты, которыми мы планируем наполнить подписанный документ", - сообщила А.Маринина.

Сторонам удалось совместно определиться с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области подготовки тренеров для спортивного резерва и формировании судейского корпуса.

В БФБ также отмечают, что данное соглашение фиксирует тот высокий уровень взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества, который сегодня существует между баскетбольными сообществами обеих стран, где спорт - это надежный мост, позволяющий поддерживать контакты, способствующие прогрессу.

"Российские коллеги также передали в белорусскую федерацию книги и методическую литературу. В ближайших планах - организация обучения детских тренеров и учителей физической культуры", - отметили в БФБ.