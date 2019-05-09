ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская и Российская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве

10.05.2019 18:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Белорусская и Российская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве. В Москве в рамках двусторонней встречи документ скрепили подписями генеральные секретари-исполнительные директоры организаций Анастасия Маринина (БФБ) и Наталья Галкина (РФБ), сообщили в пресс-службе БФБ.

Белорусская и Российская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве
"Соглашение о взаимодействии подтверждает намерения сторон о сотрудничестве в интересах развития и пропаганды баскетбола, популяризации в обеих странах данного вида спорта и связанных с ним мероприятий. Также документ будет способствовать более плотному взаимодействию в работе по подготовке резерва, национальных команд, судейского корпуса, оказании взаимной поддержке на международной арене", - говорится в сообщении.

Как пояснила А.Маринина, отношения и дружба между двумя федерациями начались не сегодня, особенно учитывая тесные политические взаимоотношения между двумя странами. Ранее договоренность о взаимодействии была достигнута между руководителями федераций Максимом Рыженковым и Андреем Кириленко.

"Соглашение же даст толчок к активизации нашего сотрудничества и развитию совместных баскетбольных проектов. Обе стороны понимают, что для успешного и прогрессивного развития в сегодняшнем мире необходимо обмениваться опытом и прогрессивными методиками. Мы обсудили с коллегами из Российской федерации проекты, которыми мы планируем наполнить подписанный документ", - сообщила А.Маринина.

Сторонам удалось совместно определиться с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области подготовки тренеров для спортивного резерва и формировании судейского корпуса.

В БФБ также отмечают, что данное соглашение фиксирует тот высокий уровень взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества, который сегодня существует между баскетбольными сообществами обеих стран, где спорт - это надежный мост, позволяющий поддерживать контакты, способствующие прогрессу.

"Российские коллеги также передали в белорусскую федерацию книги и методическую литературу. В ближайших планах - организация обучения детских тренеров и учителей физической культуры", - отметили в БФБ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская и Российская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве. В Москве в рамках двусторонней встречи документ скрепили подписями...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске эвакуировали школу из-за горящего ацетона в подвале, пострадали дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика