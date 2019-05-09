Ситуация в лесах стабилизировалась, введенные из-за угрозы пожаров запреты на посещение можно снимать – Минлесхоз

Источник материала: Интерфакс

Министерство лесного хозяйства Беларуси заявляет о стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

"По состоянию на 10 мая на большей части республики установился I класс пожарной опасности по условиям погоды (полная негоримость). В период с 28 апреля по 10 мая в лесном фонде Минлесхоза не было зарегистрировано ни одного случая возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В связи с этим Минлесхоз инициирует полное снятие запретов и ограничений на посещение лесов. Как напомнили в ведомстве, принятие соответствующих решений осуществляют местные исполнительные органы.

С 25 апреля на большей части республики был установлен IV класс пожарной опасности по условиям погоды (высокая горимость). К 27 апреля были введены запреты на посещение лесов во всех районах республики.