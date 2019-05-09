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Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

10.05.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Cоветская власть целенаправленно уничтожала крымскотатарский народ.

Сейм (парламент) Латвии принял заявление, посвященное 75-й годовщине депортации крымских татар и в поддержку политики непризнания аннексии украинского полуострова Крыма Россией. В сообщении, опубликованном пресс-службой парламента в четверг, 9 мая, со ссылкой на многочисленные исторические источники отмечается, что советская власть проводила целенаправленный геноцид в отношении многих народов и этнических групп как в Советском Союзе, так и на оккупированных им территориях, сообщает "Немецкая волна".

Это касается и крымских татар как этнической группы: целью властей было уничтожение ее культурного и социального наследия, а также изгнание крымских татар с их исторической родины: подчеркивается в документе.


В заявлении парламента также отмечается, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым, и осуждается российская политика постоянного угнетения и насилия в отношении крымских татар. "Немыслимо, что крымские татары уже второй раз в течение 75 лет подвергаются насилию, преследованиям и вынуждены покидать свою родину”, - приводит пресс-служба сейма заявление главы парламентского комитета по иностранным делам Рихардса Колса.

Сейм Латвии призвал международное сообщество следить за сегодняшними событиями в Крыму. "Мы осознаем всю серьезность этого заявления, но используем правильные слова - депортация и широкомасштабный террор против крымских татар, случившийся 75 лет назад, сегодня следует считать геноцидом советской власти", - заявил Колс.


 
 
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Cоветская власть целенаправленно уничтожала крымскотатарский народ.
 
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