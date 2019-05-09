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Россия обыграла Норвегию, Финляндия победила Канаду на старте ЧМ-2019 по хоккею

10.05.2019 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной России с уверенной победы стартовали на 83-м чемпионате мира, который начался 10 мая в словацких Братиславе и Кошице.


Фото: iihf.com

Собравшая суперзвездный состав российская команда в Братиславе без проблем обыграла сборную Норвегии.

Россия — Норвегия — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

В начале третьего периода россияне довели свое преимуществодо 5:0, однако ближе к концу поединка норвежцы с интервалом в 100 секунд забросили 2 шайбы и сократили отставание, избежав разгрома.

У россиян самыми результативными стали Евгений Дадонов — 2 (2+0) очка, Никита Кучеров — 2 (1+1), Евгений Малкин — 2 (0+2). Еще по шайбе забросили Артем Анисимов и Никита Гусев.

У норвежцев голами отличились Томас Валькваэ Ольсен и Йонас Холёс.

В стартовом матче группы «А» в Кошице финны обыграли канадцев.

Финляндия — Канада — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

У финнов дублем отметился 18-летний форвард ТПС Каапо Какко, которому прочат самые высокие места на предстоящем драфте НХЛ. Еще один гол на счету Артту Иломяки. У канадцев единственную шайбу забросил форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо.

В первый день турнира пройдут еще две встречи. В Кошице сразятся США — Словакия (21.15), в Братиславе сыграют Чехия — Швеция (21.15).

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.

 
 
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Хоккеисты сборной России с уверенной победы стартовали на 83-м чемпионате мира, который начался 10 мая в словацких Братиславе и Кошице.
 
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