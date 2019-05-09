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На белорусском мавзолее новый расклад
Источник материала: Партизан
В былые времена появление членов советского руководства на мавзолее Ленина было строго регламентировано их удаленностью от своего генсека. По такому раскладу и пытались судить пытливые наблюдатели об аппаратном весе того или иного члена. Как правило, они почти не ошибались. В связи с нынешним вниманием к различным кадровыми происшествиям в белорусском руководстве, интересным будет взглянуть на официальное фото по случаю праздника Дня Победы, которое было распространено во всех СМИ.
За все годы президентского правления на трибуне рядом с ним особая близость к главкому демонстрировалась всем присутствием высших чиновников в военной форме- руководителей силовых структур. И на этот раз на площади Победы в центре Минска у вечного огня стояли члены руководства страны и три сына Александра Лукашенко, за которыми едва просматривались три генерал-лейтенанта, руководителя КГБ, Минобороны и Госсекретариата СБ.
Раньше они были в первых рядах на праздничных трибунах с участием главы государства. И на нынешнем празднике 9 мая такая картинка выглядела неким месседжем, на советский лад, тем самым любопытным наблюдателям, которые все время пытаются отгадать очередные намерения правителя. Как известно, с особым интересом все интересанты ждут анонсированного президентского совещания по силовому блоку. При нынешней сакральной абсолютной власти, возможны любые кадровые изменения в верхних этажах правящего режима.
Видимо, туда же было адресовано внимание стоявших рядом с ним руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз. Был с ними и министр внутренних дел, который обычно был виден на трибуне в форме НКВД с коллегами-силовиками, оказавшимися на этот раз не в первом ряду. Существующий порядок расстановки кадров, заведенный 25 лет назад, дает основания предполагать, что нынешний порядок их расстановки, продемонстрированный на площади Победы, имел свой смысл.
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В былые времена появление членов советского руководства на мавзолее Ленина было строго регламентировано их удаленностью от своего генсека. По такому раскладу и...
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