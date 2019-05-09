ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На белорусском мавзолее новый расклад

10.05.2019 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В былые времена появление членов советского руководства на мавзолее Ленина было строго регламентировано их удаленностью от своего генсека. По такому раскладу и пытались судить пытливые наблюдатели об аппаратном весе того или иного члена. Как правило, они почти не ошибались. В связи с нынешним вниманием к различным кадровыми происшествиям в белорусском руководстве, интересным будет взглянуть на официальное фото по случаю праздника Дня Победы, которое было распространено во всех СМИ.

На белорусском мавзолее новый расклад
За все годы президентского правления на трибуне рядом с ним особая близость к главкому демонстрировалась всем присутствием высших чиновников в военной форме- руководителей силовых структур. И на этот раз на площади Победы в центре Минска у вечного огня стояли члены руководства страны и три сына Александра Лукашенко, за которыми едва просматривались три генерал-лейтенанта, руководителя КГБ, Минобороны и Госсекретариата СБ.

Раньше они были в первых рядах на праздничных трибунах с участием главы государства. И на нынешнем празднике 9 мая такая картинка выглядела неким месседжем, на советский лад,  тем самым любопытным наблюдателям, которые все время пытаются отгадать очередные намерения правителя. Как известно, с особым интересом все интересанты ждут анонсированного президентского совещания по силовому блоку. При нынешней сакральной абсолютной власти, возможны любые кадровые изменения в верхних этажах правящего режима.

Видимо, туда же было адресовано внимание стоявших рядом с ним руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз. Был с ними и министр внутренних дел, который обычно был виден на трибуне в форме НКВД с коллегами-силовиками, оказавшимися на этот раз не в первом ряду. Существующий порядок расстановки кадров, заведенный 25 лет назад, дает основания предполагать, что нынешний порядок их расстановки, продемонстрированный на площади Победы, имел свой смысл.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В былые времена появление членов советского руководства на мавзолее Ленина было строго регламентировано их удаленностью от своего генсека. По такому раскладу и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы такие дети не сидели дома в четырёх стенах». В Бресте детей с ДЦП адаптируют с помощью настольного тенниса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика