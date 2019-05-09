Гарри Погоняйло: Вся белорусская система заточена на коррупции

Лукашенко подписал декрет №3 “О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией”. Декрет лишает возможности лиц, осужденных за коррупцию, претендовать на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким. Данная мера также будет касаться лиц, осужденных за преступления, связанные со служебными злоупотреблениями.





Декрет касается лиц, осужденных по ст. 210, ч. 2 и ч. 3 ст. 235, стст. 424, 425, ч. 2 и 3 ст. 426, стст. 429-32, ст. 455 УК Беларуси. Они касаются хищений путем злоупотребления служебным положением, отмывания незаконно нажитых средств с их использованием, злоупотреблений властью, бездействия должностного лица, превышения власти, незаконного участия в предпринимательской деятельности, получения взятки, дачи взятки, посредничества во взяточничестве.





Чем вызван новый оборот антикоррупционный борьбы?





- Лукашенко решил не применять ни амнистию, ни смягчающие правила по Уголовному кодексу в отношении коррупционеров. Нужно привести в соответствие с декретом и закон об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси, который, видимо, уже подготовлен и скоро выйдет. Хотя можно было бы в самом законе указать, что амнистия не распространяется на определенные виды преступлений. Но Лукашенко решил в целом обобщить – чтобы и закон об амнистии, и смягчающие наказание альтернативы, которые есть в Уголовном кодексе, не распространялись на коррупционеров, - говорит председатель юридической комиссии Белорусского хельсинского комитета Гарри Погоняйло.





Правозащитник убежден, что нынешний декрет практику не изменит:





- Лукашенко имеет право объявлять и амнистию, и что угодно, он у нас царь-император: что бы ни придумал, то и подмахнет и Палата представителей, и Совет республики, - считает Гарри Погоняйло. - Идея борьбы с преступностью, в частности, с коррупционными преступлениями крутится в голове у Лукашенко давно. И он решил свои высказывания реализовать через соответствующий декрет.









Правозащитник убежден, что нынешний декрет никак не скажется на борьбе с коррупцией:





- Вся система заточена на коррупции: две головы отсекаешь – на их месте вырастают три новых. Надо менять в целом подходы, систему власти, отношение к власти, чтобы бороться с коррупцией. В государстве Лукашенко коррупция все время будет сопровождать его правление, это неизбежно. Это дань тем условиям, которые он навязал государственному строительству, разделению ветвей власти и контролю за властными полномочиями.





Это системная проблема, которую можно решить только системными реформами, направленными против коррупции. В противном случае это всего лишь популистские потуги, - убежден Гарри Погоняйло. – Для борьбы с коррупцией нужны независимые СМИ, нужны четкие контрольные функции гражданского общества, реальный парламент, который контролирует действия исполнительной власти, - тогда и появятся реальные законы, направленные на борьбу с коррупцией.