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Чудеса экономии: у пункта пропуска Бенякони местные организовали стихийную велопарковку
Источник материала: Партизан
Сейчас люди, которые живут в приграничных районах, чтобы не стоять в очереди, доезжают до границы на машине, и дальше пересаживаются на велосипед. Так быстрее, удобнее и дешевле.
7 мая возле пункта пропуска Бенякони Виталий Зыблюк сфотографировал стихийную парковку велосипедов. Раз границу пешком проходить нельзя, некоторые решили воспользоваться другой возможностью: оставили автомобиль и пересели на велосипед. Отметим, что такая же стихийная велопарковка» есть недалеко от Гродно у приграничной заправки — в «Брузгах». Правда, она намного больше, и там периодически случаются ЧП — воруют велосипеды. Истории потерпевших похожи: приехал к пункту пропуска на автомобиле, пересел на велосипед, чтоб не оформлять страховку на машину, съездил в Польшу, вернулся, велосипед пристегнул замком к ограждению возле АЗС и уехал, через некоторое время вернулся – велосипеда не нашел.
— Часто люди из приграничных районов пытаются сэкономить на поездках за рубеж, не оплачивать страховку «Зеленая карта», которая необходима для въезда на территорию ЕС. Они нашли такой выход: до пункта пропуска приезжают на машине или автобусе, затем пересаживаются на велосипед и таким способом пересекают границу, — комментируют
В комитете отмечают, такой способ выбирают не туристы, которые отправляются в путешествие или на шопинг, а те, кто живет недалеко от границы, и кому необходимо поехать в другую страну ненадолго.
— Насколько нам известно, местные власти планируют установить велопарковки возле пунктов пропуска, — комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета.
Напомним, границу на велосипеде разрешено проходить через следующие пункты пропуска: Бенякони -Шальчининкай (Литва), Привалка — Райгардас (Литва), Брузги — Кузница Белостоцкая (Польша), Берестовица — Бобровники (Польша). Первая велопарковка появится возле пропуска Бенякони.
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Сейчас люди, которые живут в приграничных районах, чтобы не стоять в очереди, доезжают до границы на машине, и дальше пересаживаются на велосипед. Так быстрее,...
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