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В Польше требуют вернуть белорусам визы "на закупы"
Источник материала: Партизан
В Польше требуют вернуть легкодоступные визы для белорусов. Сбор подписей за возвращение виз "за покупками" организовала Подляшская организация оппозиционной партии "Гражданская платформа".
Уже подписалось около тысячи представителей малого польского бизнеса, информирует сайт
Польша отменила выдачу виз "за покупками" с 2 января 2019 года. Они пользовались большой популярностью у жителей Беларуси, особенно в Гродно и Бресте, расположенных недалеко от польской границы. Белорусы регулярно приезжали в тот же Белосток, приобретали там разнообразные товары. А после отмены указанной визы в городе товарооборот рынка снизился на 70%! Неудивительно, что в начале года городской совет Белостока выступил с резкой критикой нововведения. Обращалось внимание на потери для экономики региона, на сокращение рабочих мест. И всё из-за того, что белорусы стали приезжать значительно реже.
Теперь для получения польской шенгенской визы гражданам Беларуси нужно выбрать другую цель поездки и выполнить дополнительные формальности. Например, предоставить документ о зарезервированом номере в отеле на время пребывания в Польше.
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В Польше требуют вернуть легкодоступные визы для белорусов. Сбор подписей за возвращение виз "за покупками" организовала Подляшская организация оппозиционной...
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