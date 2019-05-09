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Выставка Светланы Кострицы "Жизнь как река" пройдет в галерее "Университет культуры"

10.05.2019 20:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

16 мая 2019 года в 18:00 в художественной галерее "Университет культуры" состоится открытие персональной выставки Светланы Кострицы "Жизнь как река".

Экспозицию составят портретные, натюрмортные, пейзажные полотна, в которых многогранно проявились как оригинальность сюжетной трактовки, стилистическое богатство, самобытность средств художественной выразительности, так и глубокое проникновение в эмоциональное состояние мира природы и человека. 

Полижанровость в творчестве Светланы Кострицы свидетельствует об уникальности авторского видения, характеризующегося синтезом объективного и субъективного, житейского и духовного, прозаичного и поэтичного толкования Бытия. Камерность – отличительная черта живописи автора – придаёт особую атмосферность работам, наполняет их осмысленностью и содержательной глубиной.

По словам Светланы Кострицы, "внешние формы окружающего мира неотделимы от внутреннего движения души; точно также и цвет каждый воспринимает по-своему". В этом контексте очевиден постепенный переход художницы от реалистической и экспрессионистической направленности ранних работ 1990-х годов (серия натюрмортов "Керамика Жанны Грак", "Портрет Натальи", "Аквариум. Скалярии", "Натюрморт с подсолнухом") к эстетике импрессионизма, которая в более поздних пейзажных полотнах (2015 – 2019) станет определять не только стилистические особенности картин, но и обусловит мировоззренческую позицию автора ("Водопад в Высоких Татрах", "Чайки. Пристань. Старый порт в Познани", "Тишина под тополями", "Поля Закржева", "Дунай. Вечерний Нови-Сад").

Выставка Светланы Кострицы "Жизнь как река" пройдет в галерее "Университет культуры"
Тонкость палитры в сочетании с вдохновенностью лирического начала, переход осязаемо видимых форм в плавность, текучесть линий сообщают данным работам Светланы Кострицы уникальность, пронзительную трепетность мгновенья, аромат надежды и любви. Жанр натюрморта, к которому автор вновь обращается на современном этапе творчества, овеян тонкостью аллегории, одухотворённостью образа, воспринимается как неотъемлемая часть природы. Мечтательность, поэтичность, трогательность, присущие экспромтам, привносят импровизационность в устоявшийся академический жанр, актуализируя его в контексте современного изобразительного искусства ("Лилии и кувшинки в полдень", "Цветущая ветка черешни", "Флоксы и гортензия в литовском кувшине", "Бабье лето", "Поле цветов").

Жанровое разнообразие, техническое, колористическое и стилистическое мастерство выступают ключевыми особенностями живописи Светланы Кострицы, в творчестве которой достигается особая гармония между внешним и внутренним миром, природой и человеком. Самобытность художественного исполнения, эстетическая завершённость, лирическая проникновенность сообщают всем произведениям автора вневременность Мгновенья, которое, благодаря таланту живописца, способно длиться вечно.

Выставка "Жизнь как река" продлится до 31 мая 2019 года.

 Адрес галереи: Октябрьская площадь,1 (Дворец Республики)

Тел.: +375-17 327 26 12

Время работы: вт.-сб.11:00-19:00,вход свободный

 
 
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16 мая 2019 года в 18:00 в художественной галерее "Университет культуры" состоится открытие персональной выставки Светланы Кострицы "Жизнь как река".
 
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