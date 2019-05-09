Источник материала: Soligorsk News



Солигорск отметил Первомай. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Праздник весны и труда, так называют Первомай. В Солигорске в этот день создавали праздничное настроение мероприятия, которые проводились на различных центральных площадках шахтерской столицы. Учреждения образования Солигорского района подготовили программу, которая так и называлась «Майское настроение». А помните, как раньше были популярны маёвки? Сейчас их осовременили, профсоюзные организации района провели конкурс-плэнер и маёвку-селфи.

Информационно-новостной портал «СОЛИГОРСК НОВОСТИ» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости г. Солигорска и Солигорского района. Официальная страница сайта soligorsk-news.by , Информационно-новостной портал «СОЛИГОРСК НОВОСТИ».



Подписывайтесь на Информационно-новостной портал «СОЛИГОРСК НОВОСТИ», чтобы быть в курсе ключевых новостей регионального, областного и международного масштаба.

ПОДПИШИСЬ НА НАШУ ГРУППУ

























А вот одним их самых значимых мероприятий праздничного дня стала церемония чествование «Доска почёта — 2018», активистов районного объединения профсоюзов, трудовых династий и наставников молодёжи под названием «Мы чествуем тебя, человек труда!» . Никто же не будет спорить, что главное достояние нашего района – это его жители! Благодаря им, с каждым днем и годом наш город и район становятся краше, свершаются добрые дела и даже подвиги, которые укрепляют и прославляют нашу малую родину.













Председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева наградили тех, кто решением Солигорского районного исполнительного комитета по итогам работы за 2018 год был занесен на Доску почёта Солигорского район. Ими оказались работники организаций и предприятий города в различных номинациях: «Лучший работник в сфере промышленности», «Лучший работник в сфере обслуживания и услуг», «Лучший работник в сфере сельского хозяйства», «Лучший работник в социальной сфере», «Лучший работник в сфере строительства», «Лучший работник в сфере коммунального хозяйства», «Лучший работник в сфере общественно-политической деятельности и местного самоуправления».

















Председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба и председатель Солигорского районного объединения профсоюзов Людмила Ткачёва наградили тех, кто много лет защищал трудовые, социально-экономические права и интересы членов профсоюза, вносил личный вклад в развитие профсоюзного движения. В связи со 115-летием профсоюзного движения и праздником труда 1 Мая профсоюзные активисты были награждены юбилейной медалью Федерации профсоюзов Беларуси «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусi».









Чествовали в Первомай и трудовые династии. Труд, профессии, передающиеся из поколения в поколение, всегда вызывают безмерное уважение. Были отмечены династии семей Баранчик, Томило, Бибиковых, Костенко, Смоляк, Скалаба, Алешко, Дризголович.



Отдельные слова благодарности и тем, кто верен профессии, не только долго отработал сам на одном месте, но обучил много последователей, стажеров. К примеру, Михаил Стругов из Солигорского городского унитарного производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс» , Елена Синегуб , 44 года посвятившая работе в открытом акционерном обществе «Солигорскторг», Станислав Алешкевич, отдавший 33 года филиалу «Автобусный парк №1» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс». Ими стоит гордиться, у них есть чему учиться.















Свои песни труженикам предприятий дарили артисты Дворца культуры г. Солигорска, творческие коллективы Солигорского района, коллектив неработающих пенсионеров ОАО «Беларуськалий», а также ансамбль народной песни «ШЧЫРА ВАШ» ОАО «Солигорскторг».













Живой и интересной получилась также спортландия профсоюзных организаций города, где собрались самые сильные и спортивные.









А любителей эстетики и водных шоу, конечно же, порадовало открытие традиционного сезона фонтанов. Они настоящее украшение «Парка четырех стихий». Суеверные даже загадывали желания. А еще наслаждались праздником, майским солнышком и фотографировались на память у фонтанов.













Фонтаны – это не единственное открытие сезона, вечером те, кто любят танцевать на улице, на площадке возле фонтана также смогли поучаствовать в открытии еще одного, танцевального сезона. Для первых танцев 1 мая и название было выбрано с юмором и метко — «Первомай — зажигай!».



Всех с Первомаем! Радости, весны. И не забывайте про труд!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард Кидяев.