Ограничение движения 11 мая 2019 года на ул. Коммунистической и Гоголя в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

11 мая 2019 года в 19.00 часов состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Городея» (спорткомплекс «Брестский», ул. Гоголя, 9, Брест).



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Уважаемые участники дорожного движения! В период времени с 16.00 часов до окончания футбольного матча по ул. Гоголя и ул. Коммунистической в районе стадиона будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.

С 18.00 часов и до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

Заблаговременно планируйте свой маршрут движения.