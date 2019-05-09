На трассе М1 смертельное ДТП - водитель FORD погиб после столкновения с автомобилем дорожников

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП уточняются, по предварительной информации - водитель столкнулся с автомобилем дорожной службы, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и СК .



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Погиб мужчина, водитель автомобиля FORD, он был один в машине.

ДТП произошло сегодня, 10 мая 2019 года на трассе М1 в районе Ивацевичей.