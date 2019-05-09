Переработчики молока взяли курс на слияние. Примеру «Савушкина» последовали госзаводы

Источник материала: Виртуальный Брест

Одна из основных тенденций в Беларуси — объединение мощностей молокоперерабатывающих компаний. За 2 года количество самостоятельных субъектов сократится на четверть и достигнет 32 крупных компаний, что позволит максимально эффективно использовать сырье, получать конкурентоспособную продукцию путем сокращения издержек, сообщил в апреле замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Как это будет реализовываться на практике? Накануне майских праздников появились реальные примеры таких слияний. Их стали реализовывать подконтрольные государству производители молочной продукции в Гродненской области. Хотя законодателем моды в этом направлении стала частная компания из Брестской области.



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Напомним, в октябре 2018 года Березовский сыродельный комбинат перешел под управление «Савушкина продукта» Александра Мошенского: госпакет акций предприятия (62,68%) был выкуплен за 86,3 млн рублей по согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона. До 31 мая 2019 года компания может выкупить еще 37% акций сырзавода за 11 млн рублей. Новый акционер должен в течение ближайших трех лет выполнить ряд обязательств.

В ноябре 2018 года Мошенскому отошел и Оршанский молочный комбинат. Сделка также была одобрена на высшем уровне в рамках кампании по развитию Оршанского района.

В начале этого года Березовский сыродельный комбинат объявил о намерении выкупить 20% акций Барановичского молочного комбината. Предложение действительно до 14 сентября. До появления этой оферты на бирже уже были зафиксированы несколько крупных сделок с акциями Барановичского молокозавода.

В конце апреля гродненский «Молочный мир» объявил об объединении путем присоединения Щучинского маслосырзавода и Дятловского сыродельного завода. В 2012 году к Щучинскому МСЗ отошли «Слонимские молочные продукты».

Мощность переработки «Молочного мира» составляет 260 тыс. тонн молока в год, Щучинского МСЗ — 164 тыс. тонн, Дятловского сырзавода — 43 тыс. тонн. Таким образом, в результате слияния заводов общий объем переработки молока объединенной компании превысит 460 тыс. тонн.

В прошлом году Щучинский МСЗ нарастил выручку до почти 140 млн рублей. При этом получил чистый убыток в размере 9,8 млн рублей. Долги компании составляли около 60 млн рублей.

Доход Дятловского сырзавода составил 44,5 млн рублей, чистая прибыль — почти 1,5 млн рублей. Долговая нагрузка превышает 21 млн рублей.

Дела в «Молочном мире» обстоят гораздо лучше. По итогам 2018 года компания увеличила выручку до 268 млн рублей. При этом чистая прибыль упала с 40 до 21,8 млн рублей. Долгосрочные обязательства компании на конец прошлого года составляли 5,6 млн рублей, краткосрочные — 20 млн рублей.

Еще одно крупное объединение связано с присоединением «Молочной компании «Новогрудские дары» к «Лидскому молочно-консервному комбинату». Ранее в структуру Лидского МКК уже вошли Ошмянский сыродельный завод и Сморгонские молочные продукты. Сейчас мощности лидского предприятия позволяют перерабатывать до 400 тыс. тонн молока в год. «Молочная компания «Новогрудские дары» может перерабатывать около 135 тыс. тонн сырья. В итоге мощности объединенной компании превысят 530 тысяч тонн.

За 2018 год выручка Лидского МКК составила 253,5 млн рублей, что на почти 30 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 5,8 млн рублей (годом ранее была прибыль 25,1 млн рублей). Долговая нагрузка составляла около 90 млн рублей.

Выручка «Новогрудских даров» снизилась со 122 до 111 млн рублей. Компания показала чистый убыток в районе 9 млн рублей. Ее долг превышал 53 млн рублей.

Стоит обратить внимание, что во всех пяти предприятиях доля государства превышает 70% и они располагаются в Гродненской области. Их курирует госхолдинг «Гродномясомолпром». В скором времени под его управлением останутся три крупные молокоперерабатывающие единицы. Помимо вышеперечисленных это еще и волковысский «Беллакт».

Таким образом, с течением времени может быть сформировано несколько крупных молочных холдингов в каждой области Беларуси. Однако, как показывает статистика, финансовое положение «молочников» оставляет желать лучшего (в первую очередь из-за очень высокой долговой нагрузки). Есть мнение, что «Молочному миру» и «Лидскому МКК» будет непросто интегрировать присоединенные заводы.