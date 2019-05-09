Декрет: коррупционерам не смогут менять наказание на более мягкое

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией» , сообщает пресс-служба президента.



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Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, говорится в сообщении. В частности, в соответствии с декретом осужденные за совершение коррупционных преступлений не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

«К коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429−432, а также статьей 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики Беларусь», сказано в документе.

То есть речь идет о таких преступлениях: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями; «отмывание» преступных доходов; злоупотребление или превышение власти или полномочий; бездействие должностного лица; незаконное участие в предпринимательстве; получение или дача взятки, посредничество в этом.

Напомним, в ноябре 2018 года президент заявил , что пора покончить с порочной практикой, когда государство сажает коррупционера в тюрьму, а «потом Шуневич (министр внутренних дел. — Прим. ред.) за хорошее поведение их выпускает».

— Этого больше не будет. Двадцать пятый раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме.

Президент добавил, что им уже даны конкретные указания — «никого не выпускать», а только добавлять сроки.

Кстати, известны случаи , когда именно президент миловал осужденных за коррупцию бывших чиновников — их отправляли руководить колхозами.

Так, например, экс-руководитель Бобруйского мясокомбината Виктор Ходасевич был приговорен в мае 2015 года к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. А уже в феврале 2016 года экс-директор мясокомбината вышел на свободу и начал руководить СПК «Липовка» в Хотимском районе.

Бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов был приговорен к шести годам лишения свободы. Приговор обжалованию не подлежал, а через полтора года Александр Михайлович вышел на свободу и стал председателем не самого успешного колхоза «Петровичи» в Смолевичском районе.

Евгений Зюзин, экс-гендиректор ОАО «Холдинг «Могилевводстрой», был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему также в течение пяти лет запретили занимать руководящие должности. А в феврале 2016 года, как Александр Архипов и Виктор Ходасевич, он прямо из колонии уехал поднимать СПК «Колхоз имени Дзержинского» в Бобруйском районе.