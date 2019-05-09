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Хотели развернуться? Авария на трассе Р23 попала на видео

10.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Пользователь форума Onliner.by разместил видео, на котором зафиксирован момент ДТП на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в Узденском районе.

Авария произошла примерно в 50 км от столицы 9 мая. На записи видно, что две машины в правой полосе снизили скорость — очевидно, буксирующий автомобиль решил развернуться в месте разрыва разделительного ограждения. Такое грубое нарушение опасно в исполнении даже одной машины, не говоря уже о сцепке.

В плотном потоке на пригорке было сложно заметить, что в правом ряду находятся буксирующий и буксируемый автомобили. А то, что первая машина поедет перпендикулярно направлению движения, предугадать было невозможно. Водители постарались минимизировать последствия, но удара избежать не удалось.

Информации о пострадавших в данном ДТП нет.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь форума Onliner.by разместил видео, на котором зафиксирован момент ДТП на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в Узденском районе.
 
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