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Каких чиновников в Беларуси может ждать проверка на полиграфе?
Источник материала: Партизан
Государственные органы Беларуси изучают возможность введения механизма проверки чиновников с использованием полиграфа. Такие меры могут быть применены к кандидатам на должности "с повышенным уровнем коррупционных рисков".
Об этом информирует
Также рассматривается целесообразность введения запрета для некоторых категорий должностных лиц занимать должности в организациях, которые были под их контролем до увольнения. Есть и предложение по введению такого понятия, как увольнение чиновника с государственной службы "в связи с утратой доверия".
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Государственные органы Беларуси изучают возможность введения механизма проверки чиновников с использованием полиграфа. Такие меры могут быть применены к...
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