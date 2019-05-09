Каких чиновников в Беларуси может ждать проверка на полиграфе?

БЕЛТА со ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо. По его словам, рассмотрение этого предложения запланировано на первое полугодие 2019 года и свои соображения о нём выскажут все госорганы. Об этом информируетсо ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо. По его словам, рассмотрение этого предложения запланировано на первое полугодие 2019 года и свои соображения о нём выскажут все госорганы.





Также рассматривается целесообразность введения запрета для некоторых категорий должностных лиц занимать должности в организациях, которые были под их контролем до увольнения. Есть и предложение по введению такого понятия, как увольнение чиновника с государственной службы "в связи с утратой доверия".