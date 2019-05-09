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Каких чиновников в Беларуси может ждать проверка на полиграфе?

10.05.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственные органы Беларуси изучают возможность введения механизма проверки чиновников с использованием полиграфа. Такие меры могут быть применены к кандидатам на должности "с повышенным уровнем коррупционных рисков".

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо. По его словам, рассмотрение этого предложения запланировано на первое полугодие 2019 года и свои соображения о нём выскажут все госорганы.

Также рассматривается целесообразность введения запрета для некоторых категорий должностных лиц занимать должности в организациях, которые были под их контролем до увольнения. Есть и предложение по введению такого понятия, как увольнение чиновника с государственной службы "в связи с утратой доверия".

 
 
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Государственные органы Беларуси изучают возможность введения механизма проверки чиновников с использованием полиграфа. Такие меры могут быть применены к...
 
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