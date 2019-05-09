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ХК "Динамо-Минск" подписал контракт с вратарём национальной сборной

10.05.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал контракт с вратарём национальной сборной Беларуси, 22-летним Александром Осипковым.

Двусторонний контракт рассчитан на два года, информирует клубная пресс-служба.

Осипков в прошлом сезоне помог минской "Юности" завоевать золото экстралиги. Талантливого вратаря заметили, вызвали в сборную. На недавнем чемпионате мира в первом дивизионе Александр Осипков играл в важнейшим матче со сборной Казахстана. Благодаря его прекрасной игре сборная завоевала важное очко и досрочно обеспечила возвращение в элиту.

Гендиректор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков убеждён, что Осипков "созрел для конкуренции на уровне КХЛ". Клуб хочет его развивать "в интересах национальной сборной к домашнему чемпионату мира".

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал контракт с вратарём национальной сборной Беларуси, 22-летним Александром Осипковым.
 
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