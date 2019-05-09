пресс-служба . Двусторонний контракт рассчитан на два года, информирует клубная





Осипков в прошлом сезоне помог минской "Юности" завоевать золото экстралиги. Талантливого вратаря заметили, вызвали в сборную. На недавнем чемпионате мира в первом дивизионе Александр Осипков играл в важнейшим матче со сборной Казахстана. Благодаря его прекрасной игре сборная завоевала важное очко и досрочно обеспечила возвращение в элиту.





Гендиректор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков убеждён, что Осипков "созрел для конкуренции на уровне КХЛ". Клуб хочет его развивать "в интересах национальной сборной к домашнему чемпионату мира".