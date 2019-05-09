В Словакии стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Он пройдет без белорусов

В первый день турнира в Кошице пройдут матчи Финляндия — Канада (начало в 17.15 по минскому времени) и США — Словакия (21.15). В Братиславе встречаются Россия — Норвегия (17.15) и Чехия — Швеция (21.15).





Формула проведения ЧМ с 2012 года остается неизменной. На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.





Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.





Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.





Впервые за 15 лет чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет без сборной Беларуси, которая год назад утратила прописку в классе сильнейших. Впрочем, отлучка получилась недолгой: в начале мая в казахстанском Нур-Султане белорусская команда вернула себе место в элите, заняв 2-е место в дивизионе IA.





В нынешнем же году место вылетевших белорусов в сильнейшем дивизионе заняла сборная Великобритании, которая выступит в элите впервые с 1994 года.





Словакия в суверенной истории страны станет хозяйкой чемпионата мира во второй раз. Впервые словаки принимали планетарный форум в 2011 году, когда наставником этой дружины был хорошо знакомый белорусам Глен Хэнлон. Правда, на домашнем турнире блеснуть не удалось — лишь 10-е итоговое место. А медалистами тогда стали Финляндия, Швеция и Чехия.





До этого Братислава дважды была хозяйкой мировых форумов (1959, 1992) еще во времена Чехословакии.





Чемпионом мира на двух предыдущих планетарных форумах (2017, 2018) становилась сборная Швеции, в активе которой уже 11 титулов.





Фаворитом нынешнего ЧМ букмекеры считают сборную России, которая привезла в Словакию мощнейший по именам состав. Это стало возможно благодаря вылету уже в первом раунде Кубка Стэнли победителя регулярного сезона «Тампы», прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона», а также «Питтсбурга», который был владельцем главного заокеанского трофея дважды за прошлые три года (2016, 2017).







