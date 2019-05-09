|
В Словакии стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Он пройдет без белорусов
Источник материала: Партизан
Сегодня в словацких городах Братислава и Кошице четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею.
В первый день турнира в Кошице пройдут матчи Финляндия — Канада (начало в 17.15 по минскому времени) и США — Словакия (21.15). В Братиславе встречаются Россия — Норвегия (17.15) и Чехия — Швеция (21.15).
Формула проведения ЧМ с 2012 года остается неизменной. На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.
Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.
Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.
Впервые за 15 лет чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет без сборной Беларуси, которая год назад утратила прописку в классе сильнейших. Впрочем, отлучка получилась недолгой: в начале мая в казахстанском Нур-Султане белорусская команда вернула себе место в элите, заняв 2-е место в дивизионе IA.
В нынешнем же году место вылетевших белорусов в сильнейшем дивизионе заняла сборная Великобритании, которая выступит в элите впервые с 1994 года.
Словакия в суверенной истории страны станет хозяйкой чемпионата мира во второй раз. Впервые словаки принимали планетарный форум в 2011 году, когда наставником этой дружины был хорошо знакомый белорусам Глен Хэнлон. Правда, на домашнем турнире блеснуть не удалось — лишь 10-е итоговое место. А медалистами тогда стали Финляндия, Швеция и Чехия.
До этого Братислава дважды была хозяйкой мировых форумов (1959, 1992) еще во времена Чехословакии.
Чемпионом мира на двух предыдущих планетарных форумах (2017, 2018) становилась сборная Швеции, в активе которой уже 11 титулов.
Фаворитом нынешнего ЧМ букмекеры считают сборную России, которая привезла в Словакию мощнейший по именам состав. Это стало возможно благодаря вылету уже в первом раунде Кубка Стэнли победителя регулярного сезона «Тампы», прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона», а также «Питтсбурга», который был владельцем главного заокеанского трофея дважды за прошлые три года (2016, 2017).
Российский десант из НХЛ на ЧМ в Словакии включает таких ярких звезд, как Никита Кучеров (лучший бомбардир регулярного сезона), Александр Овечкин (лучший снайпер сезона) и его партнер по «Вашингтону» Евгений Кузнецов, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, один из претендентов на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Андрей Василевский… А ведь есть еще такие яркие звезды КХЛ, как Кирилл Капризов и Никита Гусев.
Капитаном этой звездной команды является 36-летний Илья Ковальчук — рекордсмен сборной по числу матчей, заброшенных шайб и набранных очков на чемпионатах мира. В минувшем сезоне двукратный чемпион мира (2008, 2009) и олимпийский чемпион (2018) решил вновь испытать свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом». Правда, сезон и для клуба, и для самого Ковальчука выдался неудачным. Но это может стать для звездного форварда дополнительным стимулом скрасить год успехом на чемпионате мира.
Правда, множество ярких звезд вовсе не гарантирует России успех. Многие еще помнят конфуз россиян на домашнем ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, где звучных имен было не меньше, а результат — плачевным (11-е место).
Главными конкурентами россиян на ЧМ-2019 будут шведы, канадцы и американцы, также собравшие боевые составы. Правда, Канаде не сможет помочь один из лучших снайперов регулярного сезона НХЛ Джон Таварес, получивший травму на тренировке перед самым первенством планеты. Накануне он улетел в Торонто на обследование.
Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в словацких городах Братислава и Кошице четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)