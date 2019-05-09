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Двух человек спасли на пожаре в Логойском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два человека спасены на пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудникам МЧС поступил сигнал о задымлении одной из квартир.
На месте спасатели обнаружили мужчину и женщину без сознания. Их передали медикам.
Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. Известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Новости Беларуси. Два человека спасены на пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудникам МЧС поступил...
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