Двух человек спасли на пожаре в Логойском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека спасены на пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудникам МЧС поступил сигнал о задымлении одной из квартир.

На месте спасатели обнаружили мужчину и женщину без сознания. Их передали медикам.

Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. Известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.











