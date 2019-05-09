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«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

10.05.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20 саженцев появились на школьном участке агрогородка Путчино.

Первый урожай юные садоводы соберут уже в 2020 году, а сейчас каждый тщательно поливает свое дерево.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

Полина Бычко, ученица ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Я посадила эту яблоньку. Пройдет много лет, и я буду с нее собирать урожай.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

Зоя Мацкевич, директор ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Совсем недавно мы у входа на территорию учреждения посадили рябиновую аллею.

Они понимают, что дерево – это символ мира. Это напоминает о хрупкости природы, о необходимости защищать ее. Планируем еще приобрести саженцы смородины. Хотелось бы еще калины посадить.

Кстати, под маркой «Со школьного огорода» в Путчино выращивают не только фрукты, но и овощи.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе
 
 
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Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20...
 
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