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«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20 саженцев появились на школьном участке агрогородка Путчино.
Первый урожай юные садоводы соберут уже в 2020 году, а сейчас каждый тщательно поливает свое дерево.
Полина Бычко, ученица ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Зоя Мацкевич, директор ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Они понимают, что дерево – это символ мира. Это напоминает о хрупкости природы, о необходимости защищать ее. Планируем еще приобрести саженцы смородины. Хотелось бы еще калины посадить.
Кстати, под маркой «Со школьного огорода» в Путчино выращивают не только фрукты, но и овощи.
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«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе
Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20...
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