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В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. Такое решение принял конгресс города. Согласно новому закону, с указанной даты будут запрещены продажа, распространение и использование пластиковых мешков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме этого, с 2021-го заводы в городе перестанут выпускать трубочки для питья, пластиковые приборы, контейнеры и обертки.
Борьба с излишним использованием пластика в стране ведется уже давно. Более популярными становятся изделия из биоразлагаемых материалов.
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Новости Мексики. В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. Такое решение принял конгресс города. Согласно новому закону, с указанной даты будут...
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