﻿ В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты

10.05.2019 21:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. Такое решение принял конгресс города. Согласно новому закону, с указанной даты будут запрещены продажа, распространение и использование пластиковых мешков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты

Кроме этого, с 2021-го заводы в городе перестанут выпускать трубочки для питья, пластиковые приборы, контейнеры и обертки.

Борьба с излишним использованием пластика в стране ведется уже давно. Более популярными становятся изделия из биоразлагаемых материалов.

В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мексики. В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. Такое решение принял конгресс города. Согласно новому закону, с указанной даты будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко допрашивают по делу Майдана - ГПУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика