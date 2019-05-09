Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мехико с декабря 2020 года запретят пластиковые пакеты. Такое решение принял конгресс города. Согласно новому закону, с указанной даты будут запрещены продажа, распространение и использование пластиковых мешков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Кроме этого, с 2021-го заводы в городе перестанут выпускать трубочки для питья, пластиковые приборы, контейнеры и обертки.

Борьба с излишним использованием пластика в стране ведется уже давно. Более популярными становятся изделия из биоразлагаемых материалов.



