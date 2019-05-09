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В Беларуси пройдет 3-я встреча Евразийского альянса в детской онкологии

10.05.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

3-я встреча Евразийского альянса в детской онкологии пройдет в Минске 13 и 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Целью данной Встречи является продолжение работы, начатой в октябре 2018 г., включающие в себя внедрение проектов по оптимизации оказания помощи детям с онкозаболеваниями и повышение выживаемости пациентов с онкозаболеваниями в регионе", - отметили в Минздраве.

Участники встречи планируют поделиться успехами, которые были достигнуты каждой из рабочих групп, стран-участниц и региона в целом, определить краткосрочные и долгосрочные цели и наметить пути их выполнения. Кроме того, одной из задач встречи является ознакомление с принципами работы благотворительных фондов.

Участниками предстоящей встречи будут выдающиеся детские онкологи и гематологи из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также представители госпиталя "Сент-Джуд" и фонда “ALSAC” из США.

Встреча организуется усилиями Детского исследовательского госпиталя "Сент Джуд" (США), Национального медицинского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва (Россия) и Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Беларусь). Предыдущие встречи ЕврАДО проходили в прошлом году в Москве и Алматы (октябрь). 

 
Теги: Минск
 
 
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3-я встреча Евразийского альянса в детской онкологии пройдет в Минске 13 и 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси. "Целью данной...
 
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