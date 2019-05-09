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Порошенко допрашивают по делу Майдана - ГПУ

10.05.2019 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Действующего президента Украины Петра Порошенко допрашивают по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал С.Горбатюк.

Как сообщалось, П.Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана. В это время он принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины. По словам С.Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса и за два года не подписал протокол первого допроса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.

 
 
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Действующего президента Украины Петра Порошенко допрашивают по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной...
 
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