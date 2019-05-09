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Вещи князей из усыпальницы Радзивиллов выставят в Несвижском замке

10.05.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Несвижском замке будут выставлены вещи князей из усыпальницы Радзивиллов, сообщили в Миноблисполкоме.

Вещи князей из усыпальницы Радзивиллов выставят в Несвижском замке
Белорусские и литовские специалисты на протяжении двух лет проводили исследовательские работы в крипте под костелом Тела Господня в Несвиже, в которой захоронена семья Радзивиллов. За это время они раскопали более 90 предметов, принадлежавших знаменитому роду.

Несвижская крипта — уникальный для Восточной Европы мавзолей представителей одной семьи. Первое известное захоронение здесь состоялось 9 апреля 1616 года, это был Николай Христофор Радзивилл Сиротка (1549–1616), основатель замка и костела. Последнее произошло 8 июня 2000 года. Тогда в специальной нише замуровали урну с прахом Антония Николая Радзивилла (1935–1999), который умер в Лондоне, но завещал похоронить себя на родине предков.

Сегодня в усыпальнице насчитывается 70 саркофагов (один из них ритуальный), две канопы (сосуды с забальзамированными внутренними органами) и одна урна с прахом, замурованная в стене усыпальницы.

 
 
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В Несвижском замке будут выставлены вещи князей из усыпальницы Радзивиллов, сообщили в Миноблисполкоме.
 
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