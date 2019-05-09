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Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

10.05.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большая белорусская велонеделя начнется 11 мая шоссейной гонкой «Кубок Минска», в которой примут участие более 150 спортсменов из 12 стран, всего 25 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

Ну а 12 мая настанет черед самой главной части велосипедной недели – тестового турнира ко вторым Европейским играм Гран-при Минска. Стартовая и финишная зоны расположатся на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Спортсмены разыграют награды как в групповой, так и в индивидуальных гонках.

Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

Алексей Иванов, генеральный менеджер «Велосипедного клуба «Минск»:
Нам бы хотелось на этих соревнованиях победить, потому что традиционно мы Гран-при Минска четыре года подряд выигрывали, всегда были в призах на «Кубке Минска», большое количество медалей на трековых соревнованиях. Но, тем не менее, мы здесь все-таки рассматриваем это именно как подготовку. Потому что главный старт для нас – это Европейские игры.

Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

Отметим, что на первых Европейских играх в Баку белорусы завоевали две золотые награды. Они на счету Алены Амелюсик и Василия Кириенко. На вторых Европейских играх в Минске велосипедная программа расширится – награды будут разыграны также в гонках на треке. С 16 по 19 мая в рамках велонедели гонщики опробуют и столичный велотрек.

Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

Александр Гусятников, вице-президент Европейского велосипедного союза:
Опыт есть у ваших ребят, поэтому я думаю, что и в этом году они справятся. Но самое главное – чтобы состыковать нам тайминг-системы, системы, которые засекают время, телевизионную картинку. Чтобы было понятно каждому зрителю, который будет смотреть телевизор, что такое-то действие, то-то показывают – соответственно, все очень красиво получается.

Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм

В течение предстоящей недели все любители смогут принять участие в велосипедном форуме. 12 мая будет названа веломисс Минска, а 18 мая в парке Победы стартует международный велокарнавал.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большая белорусская велонеделя начнется 11 мая шоссейной гонкой «Кубок Минска», в которой примут участие более 150 спортсменов из 12 стран, всего 25...
 
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