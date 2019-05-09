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Алексей Иванов: мы рассматриваем Гран-при Минск как подготовку к Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большая белорусская велонеделя начнется 11 мая шоссейной гонкой «Кубок Минска», в которой примут участие более 150 спортсменов из 12 стран, всего 25 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ну а 12 мая настанет черед самой главной части велосипедной недели – тестового турнира ко вторым Европейским играм Гран-при Минска. Стартовая и финишная зоны расположатся на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Спортсмены разыграют награды как в групповой, так и в индивидуальных гонках.
Алексей Иванов, генеральный менеджер «Велосипедного клуба «Минск»:
Отметим, что на первых Европейских играх в Баку белорусы завоевали две золотые награды. Они на счету Алены Амелюсик и Василия Кириенко. На вторых Европейских играх в Минске велосипедная программа расширится – награды будут разыграны также в гонках на треке. С 16 по 19 мая в рамках велонедели гонщики опробуют и столичный велотрек.
Александр Гусятников, вице-президент Европейского велосипедного союза:
В течение предстоящей недели все любители смогут принять участие в велосипедном форуме. 12 мая будет названа веломисс Минска, а 18 мая в парке Победы стартует международный велокарнавал.
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Новости Беларуси. Большая белорусская велонеделя начнется 11 мая шоссейной гонкой «Кубок Минска», в которой примут участие более 150 спортсменов из 12 стран, всего 25...
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