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Словаки начали домашний ЧМ по хоккею с сенсационной победы над США, чехи обыграли шведов

10.05.2019 23:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Словакии по хоккею стартовала на домашнем чемпионате мира с крайне неожиданной победы над США — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).


Reuters

Американцы считались одними из четырех топ-фаворитов первенства, а для словаков хорошим результатом считалось попадание в плей-офф, но уже на пятой минуте Сукел вывел хозяев вперед. Вскоре ДеБринкэт сравнял счет, а затем уже забивали только хоккеисты в синей форме. Сначала Сернак реализовал большинство 5 на 3, затем Татар увеличил преимущество Словакии, а на 56-й минуте Кристоф поставил жирную точку в матче — 4:1.

Успешно начали чемпионат и хоккеисты из соседней Чехии, обыгравшие чемпионов мира — шведов — 5:2.

На самом старте матча Якуб Врана открыл счет. Эта шайба была единственной в первом периоде, а на старте второй двадцатиминутки шведы отправили две шайбы в ворота чехов. Отличились Хернквист и Линдбом. Кубалик успел сравнять счет до перерыва, а в заключительной трети забрасывали уже только хоккеисты сборной Чехии. Сначала Фролик вновь вывел свою команду вперед, после этого Врана оформил дубль, а окончательный счет установил отправивший шайбу в пустые ворота Ян Коварж — 5:2.

 
 
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Сборная Словакии по хоккею стартовала на домашнем чемпионате мира с крайне неожиданной победы над США - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
 
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