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От печали до радости. Как эмоции влияют на продолжительность жизни?

10.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Канадские исследователи из университета Конкордии установили, как эмоции влияют на продолжительность жизни пожилых людей.

От печали до радости. Как эмоции влияют на продолжительность жизни?

Ученые наблюдали за жизнью двухсот пожилых граждан Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет, брали кровь на анализы и выясняли, как часто они впадали в депрессию.

Было установлено, что пожилые люди, которые часто злятся, чаще других страдают от воспалений и хронических заболеваний, а также живут меньше, сообщается в статье в журнале Psychology and Aging.

Правда, есть предположение, что негативные эмоции способны мотивировать людей, только оказавшихся в преклонном возрасте, и побуждать их жить более активно. Это положительно сказывается на работе мышц и сердца и защищает людей в преклонном возрасте от инфарктов и инсультов.

Однако активность снижается на восьмом или девятом десятке лет. Тогда злость только повышает уровень стресса, что вредит здоровью.

Источник: sb.by

 
 
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Канадские исследователи из университета Конкордии установили, как эмоции влияют на продолжительность жизни пожилых людей. Ученые наблюдали за жизнью двухсот...
 
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