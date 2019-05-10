От печали до радости. Как эмоции влияют на продолжительность жизни?

Источник материала: Полымя

Канадские исследователи из университета Конкордии установили, как эмоции влияют на продолжительность жизни пожилых людей.





Ученые наблюдали за жизнью двухсот пожилых граждан Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет, брали кровь на анализы и выясняли, как часто они впадали в депрессию.

Было установлено, что пожилые люди, которые часто злятся, чаще других страдают от воспалений и хронических заболеваний, а также живут меньше, сообщается в статье в журнале Psychology and Aging .

Правда, есть предположение, что негативные эмоции способны мотивировать людей, только оказавшихся в преклонном возрасте, и побуждать их жить более активно. Это положительно сказывается на работе мышц и сердца и защищает людей в преклонном возрасте от инфарктов и инсультов.

Однако активность снижается на восьмом или девятом десятке лет. Тогда злость только повышает уровень стресса, что вредит здоровью.