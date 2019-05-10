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7-месячный экстремист. Как это делается в Казахстане

10.05.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Назарбаев ушёл, но дело его живёт. В Казахстане не произошло даже декоративной демократизации, как в других среднеазиатских республиках, где престарелых хронических президентов сменяли их преемники.

7-месячный экстремист. Как это делается в Казахстане
1 мая в Казахстане прошли самые массовые акции протеста под демократическими лозунгами за последние десятилетия. Только в Алмате в них приняло участие свыше тысячи человек. Митинги и шествия состоялись также в ряде других городов. 

Протесты были организованы по призыву движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Лидер этого движения — Мухтар Аблязов, в прошлом министр энергетики Казахстана, член команды молодых реформаторов. В начале нулевых они пытались создать политическую альтернативу авторитарному режиму Назарбаева. Эта попытка была жестоко пресечена. Многие молодые реформаторы прошли через тюрьмы. Сам Аблязов в итоге вынужден был бежать из страны. Заочно он приговорён к пожизненному заключению. 

13 марта 2018 года  возглавляемое им движение было объявлено судом в Казахстане «экстремистским». Любое участие в деятельности организации, содействие ей, даже просто агитация и пропаганда идей ДВК могут быть подвергнуты и подвергаются уголовному преследованию. Речь идёт в том числе о постах и комментариях в соцсетях.  

Под судом сейчас находится жительница города Актау, мать четверых детей, Айгуль Акберды. За комментарий в политическом чате Активист ДВК. Её муж, Абловас Джумаев, уже осуждён на три года колонии за участие в том же чате. 


9 мая уголовное дело по «экстремистской» статье (ст. 405 УК РК) было возбуждено против ещё одной многодетной матери — алматинки Оксаны Шевчук, также матери четверых детей. Самому младшему из них 7 месяцев. Оксана Шевчук была задержана 9 мая вместе с ним, ещё грудным ребёнком. Женщина находилась в отделении с 12 часов дня до 12 часов ночи. Как сказала её адвокат: «Впервые в моей практике экстремистом оказывается 7-месячный младенец».

Оксана Шевчук принимала участие в акции протеста в Алматы 1 мая. На картинке художницы Kovabata она держит плакат с надписью «Нет произволу и диктатуре!» вместе со своей подругой, также многодетной матерью. Оксана также записала обращение к мировому сообществу с просьбой защитить мирных участников протеста, которые подвергаются репрессиям. 9 мая она была задержана полицией. Против неё возбуждено уголовное дело. 


 
 
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Назарбаев ушёл, но дело его живёт. В Казахстане не произошло даже декоративной демократизации, как в других среднеазиатских республиках, где престарелых...
 
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