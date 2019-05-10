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Пытаются восстановить репутацию? Милиция сняла имиджевый ролик на белорусском языке

10.05.2019 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало 7-минутный имиджевый ролик- «визитку». Там много кадров животных, пейзажей и милиционеров в парадной форме, но почти нет обычных людей.

В начале под звуки этномузыки показаны рыси, совы и зубры на фоне белорусской природы. Потом появляется маленький мальчик с папой, одетые в средневековом стиле, передает "Белсат".

Вдруг демонстрируют эмблемы подразделений МВД, кадры работы СОБРа и задержания «преступника», а потом начинается песня на белорусском языке под аккомпанемент оркестра.

«Милиции испокон веков было суждено своей Родине присягать, служить беззаветно», – поет мужской голос. В это время на экране – странный видеоряд: милиционеры в парадной форме стоят на страже то у Брестской крепости, то у Мирского замка, то у Новогрудского. Что они там охраняют – не совсем понятно.


«Не забываем, что от нас зависит человека судьба», – такими строками заканчивается пение.

В ролике также много кадров, снятых с дрона.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало 7-минутный имиджевый ролик- «визитку». Там много кадров животных, пейзажей и милиционеров в парадной форме, но...
 
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