В метро в Минске запустили скоростной интернет и мобильную связь

"Беларусь сегодня" . По Московской линии это станции "Петровщина", "Михалово", "Грушевка". К сети постепенно подключают и Могилевскую линию подземки. Интернет доступен и в перегонах между станциями "Могилёвская", "Автозаводская", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пролетарская", информирует





В конце апреля также и velcom/A1 запустил поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии. Абоненты оператора в скором времени смогут пользоваться интернетом от станции метро "Петровщина" до "Октябрьской".