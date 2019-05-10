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В метро в Минске запустили скоростной интернет и мобильную связь

10.05.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абоненты МТС могут пользоваться нововведением на восьми станциях.

 По Московской линии это станции "Петровщина", "Михалово", "Грушевка". К сети постепенно подключают и Могилевскую линию подземки. Интернет доступен и в перегонах между станциями "Могилёвская", "Автозаводская", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пролетарская", информирует  "Беларусь сегодня".

В конце апреля также и velcom/A1 запустил поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии. Абоненты оператора в скором времени смогут пользоваться интернетом от станции метро "Петровщина" до "Октябрьской".

 
 
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Абоненты МТС могут пользоваться нововведением на восьми станциях.
 
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