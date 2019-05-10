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В метро в Минске запустили скоростной интернет и мобильную связь
Источник материала: Партизан
Абоненты МТС могут пользоваться нововведением на восьми станциях.
По Московской линии это станции "Петровщина", "Михалово", "Грушевка". К сети постепенно подключают и Могилевскую линию подземки. Интернет доступен и в перегонах между станциями "Могилёвская", "Автозаводская", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пролетарская", информирует
В конце апреля также и velcom/A1 запустил поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии. Абоненты оператора в скором времени смогут пользоваться интернетом от станции метро "Петровщина" до "Октябрьской".
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Абоненты МТС могут пользоваться нововведением на восьми станциях.
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