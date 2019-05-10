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«Накроет весь Брест». Что движет борцами с аккумуляторным заводом

10.05.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более года в Бресте не прекращаются масштабные протесты против вредного предприятия.

«Накроет весь Брест». Что движет борцами с аккумуляторным заводом
Уже собрали около 40 тысяч подписей против нового предприятия. Еженедельно сотни людей, несмотря на задержания и штрафы, выходят мирно протестовать в центр Бреста, сообщает «Белсат».

Что движет этими людьми: банальные стереотипы или битва за экологическое будущее каждого из нас?

Противники аккумуляторного завода отмечают: если бы все было по закону, то протесты давно бы прекратились. С другой стороны, власти говорят, что протесты проплачены и они политические, и в них принимают участие люди, которые даже не живут рядом с заводом.

Действительно, новый аккумуляторный завод не находится в самом Бресте, к нему нужно немного проехать по шоссе М1 в сторону Минска. Ближайший от предприятия район областного центра – Стимово. Напрямую от завода до Стимово приблизительно 3,5 километра. На ближайшей территории есть деревни и дачи.

Один из протестующих, Демьян Леписевич, живет в полутора километрах от завода.

«Я знаю, что такое аккумуляторы, я знаю, какую это несет опасность и в чем опасность работы с аккумуляторами. Свинец, оксид свинца, серная кислота – тут даже говорить не о чем», – говорит Демьян.

Обеспокоены не только жители ближайших поселений, но и те, кто живет, на первый взгляд, достаточно далеко от завода, например, в Бресте.

«Накроет весь Брест. Зона распространения будет приблизительно 30 километров вокруг. Это и в результате работы, и в результате, не дай бог, кокого-нибудь происшествия», – уверяет правозащитник Роман Кисляк.

Еще один противник завода АКБ — Влад Абрамович. По образованию он доктор и тоже очень обеспокоен возможными последствиями от такого опасного соседства.

«Коварство этого завода в том, что свинец не имеет ни вкуса, ни запаха, это аккумулятивная отрава, которая будет накапливаться постепенно и неуклонно. Это будет происходить очень незаметно и очень постепенно. Самая большая беда в том, что, когда люди обнаружат у себя признаки отравления, то делать будет поздно», – предостерегает Влад Абрамович.


Сделать украдкой, чтобы никто не заметил


За ситуацию с аккумуляторным заводом взялись и юристы. Правозащитники консультировали участников протеста и помогали в решении юридических вопросов. Представитель общественного объединения «Экодом» из Кобрина Сергей Магонов также был среди тех, кто помогал гражданам отстаивать свои права.

«Было нарушено право общественности на участие в принятии экологически значимых решений, и поэтому мы втянулись в эту ситуацию и сотрудничаем с местной общественностью. Если завод спроектировать согласно с существующими нормами, если этот проект реализовать согласно с существующими нормами, то большой опасности он представлять не будет. Но, как вы знаете, у нас все проектируется с минимальными ценами, а потом этого проекта очень редко придерживаются при реализации», – говорит Сергей Магонов.

«Когда мы начали задавать вопросы Брестскому аккумуляторному заводу, какие будут очистные сооружения, какие будут технологии для утилизации отходов, то начали манипулировать и играть информацией», – рассказывает Наталья Блыщик из Центра экологических решений.

Наталья говорит, что никакой ямной информации об утилизации отходов найти нигде не удалось. После ряда вопросов и усилий вытянуть из представителей завода информацию, стало известно: ежегодно будет образовываться более тысячи тонн отходов, которые содержат свинец, а что с ними будут делать, до сих пор неизвестно.

За два дня до записи ток-шоу «Каждый из нас» в нашей редакции побывал высокопоставленный представитель группы компаний «1АК Групп». Прийти в студию представители отказались, сославшись на плотные работы по запуску завода.

Но представитель компании в течение нескольких часов доказывал, что никакого вреда экологии от завода не будет. Ведь там установили газоочистные фильтры СРФ10КР со степенью очистки 99,9 %.

«Каждый фильтр имеет периодичность замены фильтров, и вот на этом чаще всего сыплются предприятия. Если пыль не полетит в трубу, она будет задерживаться на фильтрах. Если фильтры меняются, то что потом с этими фильтрами?» – спрашивает Наталья Блыщик.

По словам протестующего Демьяна Леписевича, на сайте производителя было написано, что фильтр не очищает аэрозольных отходов, а после очистки на выходе воздуха будет содержать 2 мг/м3 загрязнений. Но завод и без фильтров обещал, что будет равно такое же количество загрязнений.

«Как только мы это озвучили, буквально на следующий день на сайте производителя исчезла информация о том, что фильтр не очищает воздух от аэрозолей, а количество загрязнений с 2 мг изменилось на 1 мг», – отмечает Демьян.

На одной из конференций по теме экологической безопасности высказался инвестор Брестского аккумуляторного завода – аккумуляторный олигарх, как его некоторые называют, Виктор Лемешевский.

«Первое, что мы сделаем при расширении производства, – решим экологические проблемы. Я уверен, что больше трех, я не уверен, откуда вообще три берутся, более трех килограмм точно в воздух попадать не будет», – заверил Лемешевский.

Не очень убежденно, но также пытался объяснять, что свинец тяжелый и, вылетая из трубы, будет падать в ту же самую трубу. В крайнем случае – на территорию завода.

«Я могу сказать одно: он [Лемешевский] сказал бессмыслицу. Из трубы вылетают не шарики, а микрочастицы и рассеиваются, а не падают обратно в трубу», – прокомментировала экологическую сенсацию от Виктора Лемешевского промышленный эколог Ксения Снопко.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Более года в Бресте не прекращаются масштабные протесты против вредного предприятия.
 
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