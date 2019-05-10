Источник материала: Интерфакс

Международная велогонка на шоссе "Кубок Минска" пройдет в столице Беларуси 11 мая.



За победу в гонке будет соревноваться около 150 атлетов, представляющих 25 команд. Спортсмены преодолеют дистанцию в 176 км. Старт гонки намечен на 12.00 по местному времени.

Велогонка пройдет по улицам Минска, а также за пределами города. Спортсмены преодолеют 5 кругов по 31,5 км каждый вокруг Заславского водохранилища.

Беларусь в гонке представит пять команд: команда велоклуба "Минск", сборная Беларуси, а также команды Минской области, Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту и Минского городского центра олимпийского резерва по велосипедным видам спорта.

Международная велогонка "Кубок Минска" проводился с 2015 года. Дважды ее победителями становились спортсмены Украины, по одному разу побеждали представители России и Польши.