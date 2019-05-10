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Международная велогонка на шоссе "Кубок Минска" состоится 11 мая
Источник материала: Интерфакс
Международная велогонка на шоссе "Кубок Минска" пройдет в столице Беларуси 11 мая.
Велогонка пройдет по улицам Минска, а также за пределами города. Спортсмены преодолеют 5 кругов по 31,5 км каждый вокруг Заславского водохранилища.
Беларусь в гонке представит пять команд: команда велоклуба "Минск", сборная Беларуси, а также команды Минской области, Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту и Минского городского центра олимпийского резерва по велосипедным видам спорта.
Международная велогонка "Кубок Минска" проводился с 2015 года. Дважды ее победителями становились спортсмены Украины, по одному разу побеждали представители России и Польши.
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Международная велогонка на шоссе "Кубок Минска" пройдет в столице Беларуси 11 мая. За победу в гонке будет соревноваться около 150 атлетов, представляющих 25 команд....
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