ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

10.05.2019 23:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Например, уже известны участники зональных игр во всех группах от Речицкого района. Последними здесь за путевку в следующий круг соревнований 10 мая боролись девочки 2008-2010 годов рождения.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

Леонид Сивовед, учитель физической культуры Солтановской средней школы (Речицкий район):
Девочки не теряются среди мальчиков и на уроках физкультуры тоже любят с ними покатать мяч. Даже делятся на составы мальчиков и девочек. Соревнованиям таким быть.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

Анна Мельниченко, участница соревнований:
В футбол начала играть с детства, где-то с 6 лет. Эта очень увлекательная игра.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

Лилия Колоцей, участница соревнований:
Мы очень хотим попасть в финал и стать знаменитыми.

Интрига сохранялась до последнего: победитель определился только в серии послематчевых пенальти. Успеха со счетом 5:4 добилась команда Солтановской средней школы. Она продолжит борьбу за главный приз соревнований.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Например, уже известны...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды и кроссовки love moschino вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика