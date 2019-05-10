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В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

10.05.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске взял старт детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят уже в третий раз, однако в 2019 году регламент претерпел некоторые изменения – все участники разделены на группы по возрастам. К слову, в этом году впервые на турнире введены обязательная и произвольная программы. Сделано это для того, чтобы просмотреть наш ближайший резерв к Олимпиаде-2024.

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

Оксана Лесива, главный судья соревнований:
Есть девочки достаточно хорошие по своим способностям, по тому, как они себя проявляют в процессе соревнований. Исходя из выступлений первого потока, человек пять-шесть таких девочек есть.

Девочкам и мальчикам на этих соревнованиях важно не столько завоевать медали, сколько показать, что совсем скоро на небосклоне белорусской гимнастики появятся новые звездочки.

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске взял старт детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят уже в третий...
 
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