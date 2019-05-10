ГАИ Минска проведет комплекс мероприятий под названием «Автобус»

Источник материала: Аргументы и факты

За 4 месяца 2019 года на территории г. Минска по вине водителей автобусов совершено 8 дорожно-транспортных происшествий (11 - за аналогичный период 2018 года), в результате которых погибших нет (0 – за аналогичный период 2018 года), 9 человек получили травмы различной степени тяжести (14 – за аналогичный период 2018 года). Из них по вине водителей маршрутных такси произошло 4 ДТП (0 – за аналогичный период 2018 года), в результате которых погибших нет (0 – за аналогичный период 2018 года), 6 человек получили ранения (0 – за аналогичный период 2018 года).

Как рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г.Минска Виктория Царук, продолжают иметь место дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, осуществляющих перевозку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности.

По-прежнему остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений Правил дорожного движения. Выявляются многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов.

Основными среди допускаемых нарушений являются:

превышение разрешенной скорости движения;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил маневрирования;

нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части;

пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном и другие.

Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации, также будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.