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ГАИ Минска проведет комплекс мероприятий под названием «Автобус»

10.05.2019 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ Минска проведет комплекс мероприятий под названием «Автобус»
Фото из открытых источников

За 4 месяца 2019 года на территории г. Минска по вине водителей автобусов совершено 8 дорожно-транспортных происшествий (11 - за аналогичный период 2018 года), в результате которых погибших нет (0 – за аналогичный период 2018 года), 9 человек получили травмы различной степени тяжести (14 – за аналогичный период 2018 года). Из них по вине водителей маршрутных такси произошло 4 ДТП (0 – за аналогичный период 2018 года), в результате которых погибших нет (0 – за аналогичный период 2018 года), 6 человек получили ранения (0 – за аналогичный период 2018 года).

ГАИ Минска проведет комплекс мероприятий под названием «Автобус»Как рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г.Минска Виктория Царук, продолжают иметь место дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, осуществляющих перевозку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности.

По-прежнему остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений Правил дорожного движения. Выявляются многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов.

Основными среди допускаемых нарушений являются:

  • превышение разрешенной скорости движения;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части;
  • пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном и другие.

Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации, также будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.

 
Теги: Минск
 
 
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В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в столице с 13 по 22 мая 2019 года пройдет комплекс профилактических мероприятий под условным названием...
 
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