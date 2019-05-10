Вкусно и быстро. Омлет с лапшой быстрого приготовления и мясным фаршем

Способ приготовления
Обжариваем фарш на сковороде в течение 7 минут. Разламываем лапшу быстрого приготовления и перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком (1,5 стакана). Накрываем миску тарелкой и оставляем запариваться.
Разбиваем в другую миску яйца. Вливаем туда молоко, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Сливаем с лапши воду и перекладываем в яичную смесь. Перемешиваем. Заливаем обжаренный фарш смесью с лапшой и перемешиваем так, чтобы фарш равномерно распределился в омлетной массе.
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Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет в течение пяти минут. Затем переворачиваем омлет на другую сторону и готовим еще три минуты.
|Фарш свиной
|150 г
|Лапша быстрого приготовления
|60 г
|Яйца
|3 шт.
|Молоко
|60 мл
|Масло подсолнечное
|3 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Перец черный молотый
|по вкусу
Автор: Intex-press