Вкусно и быстро. Омлет с лапшой быстрого приготовления и мясным фаршем

Способ приготовления

Обжариваем фарш на сковороде в течение 7 минут. Разламываем лапшу быстрого приготовления и перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком (1,5 стакана). Накрываем миску тарелкой и оставляем запариваться.

Разбиваем в другую миску яйца. Вливаем туда молоко, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Сливаем с лапши воду и перекладываем в яичную смесь. Перемешиваем. Заливаем обжаренный фарш смесью с лапшой и перемешиваем так, чтобы фарш равномерно распределился в омлетной массе.

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Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет в течение пяти минут. Затем переворачиваем омлет на другую сторону и готовим еще три минуты.

Фарш свиной 150 г Лапша быстрого приготовления 60 г Яйца 3 шт. Молоко 60 мл Масло подсолнечное 3 ст. л. Соль по вкусу Перец черный молотый по вкусу