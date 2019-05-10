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Вкусно и быстро. Омлет с лапшой быстрого приготовления и мясным фаршем

11.05.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Омлет с лапшой быстрого приготовления и мясным фаршем

Фото: russianfood.com

Способ приготовления

Обжариваем фарш на сковороде в течение 7 минут. Разламываем лапшу быстрого приготовления и перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком (1,5 стакана). Накрываем миску тарелкой и оставляем запариваться.

Разбиваем в другую миску яйца. Вливаем туда молоко, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Сливаем с лапши воду и перекладываем в яичную смесь. Перемешиваем. Заливаем обжаренный фарш смесью с лапшой и перемешиваем так, чтобы фарш равномерно распределился в омлетной массе.

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Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет в течение пяти минут. Затем переворачиваем омлет на другую сторону и готовим еще три минуты.

Фарш свиной 150 г
Лапша быстрого приготовления 60 г
Яйца 3 шт.
Молоко 60 мл
Масло подсолнечное 3 ст. л.
Соль по вкусу
Перец черный молотый  по вкусу

 

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