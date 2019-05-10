Заработок заключенного колонии – 61 копейка в месяц. Как государство использует рабский труд заключенных?

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belsat.eu От 60 копеек в месяц. Родные призывают бойкотировать продукцию из карательных учреждений, пишет





Мебель, кованная продукция, одежда и знаменитые клюшки Шуневича. Лариса Жигарь, инициатор создания Движения матери 328, пересматривает сайт Департамента исполнения наказаний, где публикуется каталог продукции, произведенной за колючей проволокой, и рассказывает, сколько платят за такую работу, в частности, ее сыну-узнику:





«Когда он мне подал расчетные листы за прошлый год, например, за 2018 год, то за год он заработал 26 рублей 54 копейки».





Похожая ситуация и у других заключенных из всех уголков Беларуси. Из десяти различных листов, которые есть в Движении матери 328, наивысший месячный заработок белорусского узника составляет неполные 20 рублей, самый низкий – 61 копейку.





«Характеристику таким малым заработком уже дала Международная организация труда, расценив это как одну из форм скрытого рабства, добавить тут особо нечего», – комментирует дело Андрей Бондаренко, директор правозащитной организации «Платформа».





Отказаться от работы заключенные не могут – это прямо запрещает 98-ая статья Уголовно-исполнительного кодекса. Неповиновение администрации колонии заканчивается штрафным изолятором. Помимо того, что зарплата в сотни раз ниже бюджета прожиточного минимума, из этого мизера и так формально высчитывают стоимость содержания в тюрьме.





Согласно различным сведениям, в белорусских колониях сидят до 40 тысяч человек. Согласно же официальной информации, работой заключенных пользуются 15 государственных предприятий, три филиала и 9 внебюджетных мастерских.





И именно многопрофильность дает плоды, хвалится сайт исправительной колонии номер 2, что в Бобруйске:





«На данный момент ассортимент продукции предприятия достаточно широк, что позволяет получать прибыль в сложных экономических условиях».





Сведения, собранные Движением матерей 328, следующие: в 2018 году предприятия, которые использовали труд заключенных, заплатили в белорусский бюджет в полтора раза больше налогов, чем заводы, зарегистрированные при Министерстве промышленности. Продукцию из колоний поставляют в 21 страну мира, в том числе на Запад.





Например, два месяца назад в польской Познани имела место крупнейшая мебельная ярмарка. Был там и стенд от белорусских колоний. Причина заинтересованности такого рода продукцией даже за границей Беларуси очевидна.





«Я сегодня заявляю, например, что этот товар стоит 30 рублей, а я из колонии говорю, что 20. И ничего, в этом тендере нет никакой цены за работу, но ведь это выгодно. Потому что это рабский труд!», – говорит председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





И добавляет, что единственный способ остановить рабское использование заключенных – это бойкот продукции колоний. Для этого Движение матерей 328 пишет в органы Евросоюза и ООН, а также в правозащитную организацию «Международная амнистия». Лариса Жигарь обращает внимание на то, что у осужденных забирают не только результаты работы, но и здоровье:





«Особенно для молодых людей, которые находятся в колонии и разбирают кабели, авиамоторы, причем, это им привозится из чернобыльской зоны».





Мы позвонили в Министерство внутренних дел, чтобы узнать об их позиции по поводу низких зарплат заключенных.





«Обратитесь к пресс-службе Департамента исполнения наказаний. Я думаю, что вам прокомментируют», – ответил нам Александр Ластовский, начальник отдела МВД для взаимодействия с электронными СМИ.





Однако, как свидетельствует сайт упомянутого Департамента исполнения наказаний, отдельной пресс-службы у них нет. А вот на наши звонки по опубликованным телефонам начальства заведения никто так и не ответил.







