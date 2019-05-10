Суд вынес приговор водителю за пьяное ДТП с двумя погибшими в Берестовицком районе

Источник материала: Tut.by

Водитель BMW, устроивший в состоянии алкогольного опьянения аварию с двумя погибшими в Берестовицком районе, получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.





Напомним, авария произошла утром 21 июля 2017 года на трассе Малая Берестовица — Крынки. Водитель BMW неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате ДТП два человека от полученных травм умерли на месте (26- и 24-летний уроженцы Витебской и Гродненской области). Никто из находившихся в салоне автомобиля ремнями безопасности пристегнут не был.





Следствие установило, что при движении со скоростью около 140 км/ч обвиняемый в нарушение ПДД не обеспечил безопасные условия перевозки пассажиров. По причине алкогольного опьянения, значительного превышения разрешенной скорости движения и технической неисправности ходовой части автомобиля не справился с управлением транспортным средством и допустил его занос с последующим аварийным выездом за пределы проезжей части в кювет и далее в поле, где произошло неоднократное опрокидывание авто.

Суд Берестовицкого района признал водителя виновным по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил его к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.