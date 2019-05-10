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Суд вынес приговор водителю за пьяное ДТП с двумя погибшими в Берестовицком районе

11.05.2019 07:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель BMW, устроивший в состоянии алкогольного опьянения аварию с двумя погибшими в Берестовицком районе, получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.


Напомним, авария произошла утром 21 июля 2017 года на трассе Малая Берестовица — Крынки. Водитель BMW неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате ДТП два человека от полученных травм умерли на месте (26- и 24-летний уроженцы Витебской и Гродненской области). Никто из находившихся в салоне автомобиля ремнями безопасности пристегнут не был.


Следствие установило, что при движении со скоростью около 140 км/ч обвиняемый в нарушение ПДД не обеспечил безопасные условия перевозки пассажиров. По причине алкогольного опьянения, значительного превышения разрешенной скорости движения и технической неисправности ходовой части автомобиля не справился с управлением транспортным средством и допустил его занос с последующим аварийным выездом за пределы проезжей части в кювет и далее в поле, где произошло неоднократное опрокидывание авто.

Суд Берестовицкого района признал водителя виновным по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил его к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
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Мужчина получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
 
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