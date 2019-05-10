«Сделаем, как хотим, а потом можете жаловаться». Почему у нас не Швейцария - на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Сравнительно недавно жители швейцарского Базеля провели референдум по важному вопросу: какой должна быть ширина тротуара? Нам, конечно, неважно, какой она была и какой стала. Для нас представляет интерес сама возможность участвовать в организации городского пространства. Ведь одно дело — жаловаться на плохие благоустройство или капремонт, а другое — понуждать городские власти, эксплуатирующие и коммунальные организации работать для людей. Но сегодня на « Доске позора » будут истории, которые показывают, почему у нас, к сожалению, не как в Швейцарии.

Вот так выглядит после дождя участок проезда возле дома № 76А по проспекту Независимости в Минске. В этом месте проводились земляные работы, перекладывали теплотрассу. В конце марта проезд заасфальтировали, установили бордюры. Автор фото рассказывает, что строители про законы физики забыли: «Когда ставили бордюры и укладывали асфальт, я сделал замечание прорабу, что даже на глаз видна низина (глубина примерно 20 см) и в этом месте будет стоять вода». На что был получен ответ: «Сейчас же воды не видно и проблемы нет. Вот когда появится — обращайтесь в ЖЭС. Переделаем».



Фото предоставлено читателем

И еще один пример «эффективного» использования бюджетных денег: такой «точечный» ремонт дороги был проведен к 9 Мая во дворе дома по Партизанскому проспекту, 32/2 в Минске. Вот как выглядит парковка для автотранспорта после дождя.



Фото предоставлено читателем

На улице Мясникова возле дома № 36 есть отличное парковочное место № 14. Всегда пустое.



Фото предоставлено читателем

Шедевральная дорожка в стиле абстракционизма ведет от остановки общественного транспорта к жилым домам по улице Калиновского, 14−24, детскому саду и школе.



Фото предоставлено читателем

Лида, микрорайон Индустриальный. Тротуар и лестница, ведущие к школе № 12.



Фото предоставлено читателем

Вот такой домофон на Платонова, 19. Наверное, очень неудобно им пользоваться.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Орловская, 31−2, второй подъезд, пятый этаж. Нам пишут, что электрощиток так выглядит уже более 5 лет. Жильцы подъезда неоднократно обращались в ЖЭС-13 и службу «115»: «Заявки наши игнорируют, ссылаясь на то, что „надо делать сварку“, а у них нет возможности». Между тем оголенные провода так и остаются неприкрытыми и представляют угрозу жизни человека.



Фото предоставлено читателем

Лестница, которая ведет к детской площадке между домами № 4 и 6 на улице Короля. И вот такой прекрасный люк, который прикрыли плитой, позаимствованной с той же лестницы.



Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

Могилев, дом № 72, проспект Шмидта. Здесь закрасили надпись на двери — «цвет в цвет».



Фото предоставлено читателем

А у дома № 82а по проспекту Шмидта установили контейнеры для мусора, а обустроить (хотя бы утрамбовать песок) забыли.



Фото предоставлено читателем

Могилев, бульвар Непокоренных, 80, подъезд № 3. Это так кабельное телевидение провели.



Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

В Соснах все новое: и дороги, и столбы посреди них.



Фото предоставлено читателем

ЖЭУ-4 Октябрьского района города Минска с февраля обещает отремонтировать дверь в пятом подъезде дома № 78 по улице Кижеватова: она отвалилась от дверной коробки и держалась только на одной нижней петле. Жильцы подъезда сообщают, что попытка приварить верхнюю петлю потерпела фиаско: выровнять дверь не удалось, и она не закрывалась. В итоге ее просто срезали с петель и положили на первом этаже. За три месяца из открытого подъезда сделали туалет и свалку.























На заметку «благоустроителям» Минска к летним Играм: крыши можно ремонтировать так, как это сделали в Мяделе перед «Дажынкамі-2018». С улицы все красиво выглядит.



Фото предоставлено читателем

Сухарево-3, спуск от школы. Нам пишут, что на каждом пролете лестницы ширина пандуса меняется.



Фото предоставлено читателем

Слуцк, улица Виленская, 55. Решетка ливневки на дороге выше асфальта. Поэтому здесь и лужа большая.



Фото предоставлено читателем

Автор фото сообщила, что ЖЭС-80 почти два года обещает починить дорожку к первому подъезду дома № 66−3 по улице Якубова, но сроки постоянно переносятся.





Минск, улица Кабушкина, 98, подъезд 2. Починить пандус уже давно люди просят.



Фото предоставлено читателем

Вот так коммунальная служба выполнила отвод воды по улице Садовой в Столбцах. Раньше дождевая вода потоком стекала с асфальтированной улицы по песчаной Садовой через смежные земельные участки на улицу Строителей. Сейчас вода будет стекать на улицу Строителей, минуя дворы жителей. Все бы ничего, но водоотвод сделан так, что единственный въезд на улицу Садовую превратился в настоящий трамплин для авто. Может, стоило с умом подойти к решению проблемы или опять все сделано «для галочки»?



Фото предоставлено читателем

В поселке Октябрьский Смолевичского района местное ЖКХ проводило замену труб. Вернуть прежний вид поселку не посчитали нужным. Дороги в местах раскопок засыпали песком с камнями. Проходы к некоторым домам засыпали щебнем. И теперь для живущих в них стариков и мам с колясками поход в магазин превратился в полосу препятствий. Пешеходные дорожки также были перекопаны. Возле железнодорожной станции и остановки маршрутки остались ямы, еще и с открытым люком. Вдобавок ко всему этот участок не освещается. «Так что в темное время суток у нас лучше дома сидеть», — пишут жители Октябрьского.

















Витебск. Лестница, или то, что от нее осталось. Это спуск к реке Витьбе.



Фото предоставлено читателем

Вот такой «чудо-полицейский» лежит в Жодино, его даже покрасили.



Фото предоставлено читателем

В Минском районе в деревне Лесковка в прошлом году прокладывали сети к строящимся многоэтажным жилым домам. Два канализационных колодца находятся в открытом состоянии почти год. Рядом расположена дорожка, по которой дети идут в школу. Незакрытые колодцы находятся недалеко от жилых домов № 2 и 3 по улице Минской.











В Минске по улице Калиновского недалеко от дома № 8 со времен ремонта дороги строители оставили недоделанную часть тротуара. При обращении на 115.бел заявку отклонили, пояснив, что нужно уточнить адрес. Но куда уже точнее? Номер дома и название улицы видны даже на фото.



Фото предоставлено читателем

Ограждение между тротуаром и проезжей частью моста им. Блохина в Витебске. Прогнили до дыр не только ограждения с двух сторон моста, но и крепления, в результате чего конструкции свисают над дорогой, отдельные фрагменты колышутся на ветру, угрожая оторваться и создать аварийную обстановку, разбить фару или покалечить кузов. Каково же было изумление горожан, когда такое ограждение в начале месяца еще и покрасили. Значит, «так i трэба»? Похожая ситуация и на мосту им. Шмырева через Лучосу.



Фото предоставлено читателем

Странный радиатор отопления в подъезде. Минск, улица Гамарника, 26, первый подъезд.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Притыцкого, 8. По просьбе жильцов более месяца назад установили поручень. Все бы хорошо, но за него невозможно взяться руками. Может, его не успели покрасить?



Фото предоставлено читателем

Вот так покрасили светофор напротив банка на Сухаревской, 8 в Минске.



Фото предоставлено читателем

Интересный угол наклона опоры ЛЭП в деревне Лужки Смолевичского района.



Фото предоставлено читателем

И, наконец, хорошие новости. Дверь в пятый подъезд по улице Кабушкина, 92 в Минске покрасили полностью . Ржавчины больше не видно.



Было и стало

Проблемы решаются не только в Минске. После публикации фото состояния заезда к дому по улице Коммунистической, 43 в Лиде там сделали ямочный ремонт дороги.



Было и стало

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.