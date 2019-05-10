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Куда сходить ну в очень короткие выходные? (А будет жаришка)

11.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время «майских» белорусы отдыхали целых пять дней. Нагулялись? Вот и мы нет. А впереди всего-то один полноценный выходной плюс вечер субботы. AFISHA.TUT.BY подсказывает, как можно максимально эффективно оторваться в этот экспресс-уик-энд.

Сходить на премьеру в кино — «Играй или умри»

Когда: все выходные.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Galileo, velcom cinema в Dana Mall, «Беларусь».

Сколько: от 6 рублей (если экономите, можете дождаться среды — 15 мая будет сеанс на 16.30 за 4 рубля 50 копеек).

Это свежий бельгийский ужастик по мотивам литературного хита «Головоломка» француза Франка Тилье. Режиссером выступил дебютант Жак Клюгер: в его фильме сюжет строится вокруг кровожадного хоррор-квеста — судя по трейлеру, получился эффектный survival horror (то есть «ужас выживания») без особых отхождений от оригинального текста. В общем, после такого про спокойный сон придется забыть. По сюжету два увлеченных геймера Лукас и Хлоя решают принять участие в очень эксклюзивной и опасной игре. Решив первую загадку, они добираются до финала в заброшенной психиатрической больнице, затерянной в пугающем лесу. Там их ждут еще четыре участника. Вскоре они понимают, что только один из них выберется оттуда живым.

Бонус: лучшие фильмы мая мы собрали тут — проскролльте, чтобы быть в курсе.

Полный график кинопремьер

Прогуляться по «Песочнице»


Когда: все выходные, 12.00 — 23.00.

Где: ул. Куйбышева, 45.

Сколько: бесплатно.

Идея для всей семьи, гурманов, тусовщиков и вообще для кого угодно: на днях на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан — «Песочница». Как прошло открытие, мы уже показывали. Кстати, там сейчас продают ну очень крутые сеты с разной едой, цена единая для всех — те же 7 рублей, как и в прошлом году. Выглядит это как минимум аппетитно.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Увидеть «Паўночнае ззянне»

Когда: все выходные.

Где: кинотеатр «Мир».

Сколько: от 6 рублей.

Вчера в Минске стартовал кинофестиваль «Паўночнае ззянне» — вы же знаете, что это вообще один из самых крутых фестов в Беларуси? В выходные программа объемная: в субботу, в полдень, — а вдруг вы не работаете — можно будет послушать лекцию про кинопроизводство в незнакомой нам Гренландии от актрисы фильма «Анори» и жены Джейме из «Игры престолов». А в 19.00 в «Мире» покажут мощное высказывание о том, что такое кризис семьи в современной Эстонии, — фильм «Бери или беги». Маст-си на воскресенье — «Женщина объявляет войну» (тоже «Мир» и тоже 19.00). Если вы посмотрите хотя бы это, уже будете большим молодцом.

Бонус на всю неделю: мы выбрали 7 «паўночных» фильмов со всей программы, на которые точно стоит обратить внимание.

Выбраться на совершенно необычную выставку


Когда: все выходные, с 11.00 и до заката.

Где: «Дримлэнд» (ул. Орловская, 80).

Сколько: 10 рублей в будние, 12 — в выходные. Дети до 3 лет — бесплатно.

Неделя дизайна закончилась, но на красоту в Минске все еще можно поглядеть: аж до 15 сентября в парке «Дримлэнд» размещаются гигантские фигуры из песка. Гостей фестиваля встречает множество мифических персонажей, среди которых — гигантский Цмок и грозный Пярун. Кроме самой выставки, организаторы устроили гастроплощадку на территории пикник-парка, где можно перекусить после прогулки. А если остались силы — попробовать себя в веревочном городке или заглянуть в дом-перевертыш, зеркальный лабиринт и другие активности, которые уже давно прописались на территории «Дримлэнда». Монументальный фоторепортаж — тут.

Все выставки Минска — в одном месте

Открыть сезон фестивалей на Bright Festival


Фото: vk.com/lobodaofficial

Когда: 11 мая, с 15.00.

Где: .

Сколько: от 30 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Стадион «Динамо» уже в эту субботу будет протестирован не одним десятком тысяч белорусов и гостей Беларуси. Участников феста ожидает шестичасовое шоу с топовыми артистами, которые не требуют дополнительного представления: сексуальная Светлана Лобода, брутальные «Ляписы» и «Каста» для тех, кто знает толк в хип-хопе. В течение фестиваля наравне с хедлайнерами выступят и белорусские молодые звезды, например, Лера Яскевич. Всего будут работать три сцены по всей территории стадиона. Карта пестрит и другими указателями: здесь можно будет поиграть в бадминтон, баскетбол и даже сразиться в лазертаг. А те, кто предпочитает физическому отдыху отдых релаксирующий, смогут подучить языки или обсудить интересные факты белорусской истории с теми, кто и сам является частью современной истории: известными спортсменами, музыкантами и государственными деятелями.

Бонус: мы подготовили карту Bright Festival, чтобы вам было проще ориентироваться.

Все концерты в Минске и регионах

Пошуметь на вечеринке 375 Festival


Фото: vk.com/festival375minsk

Когда: 11 мая, 23.00.

Где: .

Сколько: 20 рублей на входе.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

О, ну это действительно будет громко. Представители белорусского рейва соберутся все вместе и проведут уже шестой форум электроники — 375 Festival, который просто разорвет пространство Ok16. Площадку между собой разделят несколько именитых комьюнити — «Сияние», «1−2−3−4», Panica и Killa: да, они будут выступать синхронно на 4 танцполах. В общем, если вы давно искали повод вырваться на вечеринку и сжечь ночь вместе с крутыми диджеями, вот он.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Провести воскресенье по-театральному


Фото с сайта rtbd.by

Когда: 12 мая, 19.00.

Где: .

Сколько: от 10 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В традиционной подборке на выходные мы рекомендуем или действительно крутые постановки, или вообще ничего (потому что билеты раскупаются молниеносно). В этот уик-энд нам с вами повело: еще есть несколько квитков на интернациональный театральный проект в РТБД (режиссер из Германии Моника Добровлянска поставила пьесу современного белорусского драматурга Андрея Иванова «Это все она»). Знатоки новой драматургии, возможно, будут разочарованы тем, как изменилась на сцене структура пьесы, и акцентом на мелодраматизме истории. Но сюжет неизменно захватывает. После того как трагически погибает отец, мать никак не может наладить отношения с сыном-подростком. Она начинает подозревать, что ее сын — гей. Чтобы проверить, так ли это, она создает фейковую страницу девочки-подростка во «ВКонтакте» и вдруг понимает, что может общаться со своим сыном виртуально от ее имени.

Лучшее в минских театрах

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Теги: Минск
 
 
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На майских праздниках Минск отдыхал целых пять дней, нагулялись? Вот и мы нет. А впереди всего-то один полноценный выходной плюс вечер субботы. AFISHA.TUT.BY подсказывает,...
 
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