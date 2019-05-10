«Страх перед близостью». Почему у каждого восьмого 26-летнего человека еще не было секса

Источник материала: Tut.by

«Быстрый секс благодаря Tinder и другим приложениям? Ничего подобного. Мы, миллениалы, с этим вовсе не спешим. В отличие от наших родителей мы не только меньше занимаемся сексом, но и намного позже начинаем вести половую жизнь», — пишет немецкое издание Die Welt.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

«Еще в 2016 году исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего, показало, что миллениалы менее сексуально активны, чем поколение X, то есть те, кто родился между 1960-ми и началом 1980-х годов», — отмечает журналистка Юлия Хаазе.

В новом британском исследовании, проведенном под руководством Университетского колледжа Лондона с участием 16 тыс. человек, рожденных в 1989—1990-х годах, был сделан еще один удивительный вывод: каждый 26-летний человек является девственником. Исследователи опрашивали респондентов начиная с 14-летнего возраста, а сделанные выводы основываются на последнем опросе 2016 года. «При этом среди поколения Х, согласно исследованию, проведенному в 2016 году, лишь каждый 20-й указывал, что в этом возрасте еще был девственником».



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Если в новом исследовании учесть и тех, кто в данном пункте опроса не предоставил никакой информации, то можно считать, что секса не было и вовсе у каждого шестого 26-летнего миллениала, отмечает издание.

«Миллениалы воспитывались в культуре гиперсексуальности, которая породила страх перед близостью», — поясняет снижение сексуальной активности психотерапевт Сузанна Абсе, участвовавшая в проведении исследования.

«Наше поколение имеет гораздо более легкий доступ к порнографии. (…) Ее наличие и представление там мнимых идеальных фигур и секса приводит в уныние именно молодых людей, которые пока еще с неуверенностью относятся к своему телу», — говорится в статье.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

По словам Абсе, в современных медиа «женщины с красивыми, подтянутыми телами всегда готовы, а у мужчин — перманентная эрекция». «В соцсетях распространяются идеалы красоты и секса, которым в реальной жизни никто не сможет соответствовать. Из-за этого мужчины и женщины испытывают страх и предпочитают вовсе отказываться от секса», — отмечает издание.

«Казалось бы, что, благодаря избытку приложений и сайтов для знакомств вести сексуальную жизнь будет гораздо проще, однако, судя по всему, все как раз наоборот. Возможно, и потому, что из-за большого количества людей и потенциальных сексуальных партнеров снова и снова возникает чувство, что где-то есть кто-то лучше», — пишет Die Welt.