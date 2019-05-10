ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Страх перед близостью». Почему у каждого восьмого 26-летнего человека еще не было секса

11.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Быстрый секс благодаря Tinder и другим приложениям? Ничего подобного. Мы, миллениалы, с этим вовсе не спешим. В отличие от наших родителей мы не только меньше занимаемся сексом, но и намного позже начинаем вести половую жизнь», — пишет немецкое издание Die Welt.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

«Еще в 2016 году исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего, показало, что миллениалы менее сексуально активны, чем поколение X, то есть те, кто родился между 1960-ми и началом 1980-х годов», — отмечает журналистка Юлия Хаазе.

В новом британском исследовании, проведенном под руководством Университетского колледжа Лондона с участием 16 тыс. человек, рожденных в 1989—1990-х годах, был сделан еще один удивительный вывод: каждый 26-летний человек является девственником. Исследователи опрашивали респондентов начиная с 14-летнего возраста, а сделанные выводы основываются на последнем опросе 2016 года. «При этом среди поколения Х, согласно исследованию, проведенному в 2016 году, лишь каждый 20-й указывал, что в этом возрасте еще был девственником».


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Если в новом исследовании учесть и тех, кто в данном пункте опроса не предоставил никакой информации, то можно считать, что секса не было и вовсе у каждого шестого 26-летнего миллениала, отмечает издание.

«Миллениалы воспитывались в культуре гиперсексуальности, которая породила страх перед близостью», — поясняет снижение сексуальной активности психотерапевт Сузанна Абсе, участвовавшая в проведении исследования.

«Наше поколение имеет гораздо более легкий доступ к порнографии. (…) Ее наличие и представление там мнимых идеальных фигур и секса приводит в уныние именно молодых людей, которые пока еще с неуверенностью относятся к своему телу», — говорится в статье.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

По словам Абсе, в современных медиа «женщины с красивыми, подтянутыми телами всегда готовы, а у мужчин — перманентная эрекция». «В соцсетях распространяются идеалы красоты и секса, которым в реальной жизни никто не сможет соответствовать. Из-за этого мужчины и женщины испытывают страх и предпочитают вовсе отказываться от секса», — отмечает издание.

«Казалось бы, что, благодаря избытку приложений и сайтов для знакомств вести сексуальную жизнь будет гораздо проще, однако, судя по всему, все как раз наоборот. Возможно, и потому, что из-за большого количества людей и потенциальных сексуальных партнеров снова и снова возникает чувство, что где-то есть кто-то лучше», — пишет Die Welt.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом британском исследовании, проведенном под руководством Университетского колледжа Лондона с участием 16 тыс. человек, рожденных в 1989-1990-х годах, был сделан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд вынес приговор водителю за пьяное ДТП с двумя погибшими в Берестовицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика